MAI a lansat aplicația care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate

Publicat:

Începând de luni, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate.

Așa arată noua Carte Electronică de Identitate. FOTO MAI
Așa arată noua Carte Electronică de Identitate. FOTO MAI

„Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, transmite, luni, într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Interne.

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și, în curând, și în App Store.

„Cetățenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului”, explică MAI.

Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor, potrivit comunicatului.

„RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale”, se mai arată Ministerul

Ce date sunt înscrise în Cartea Electronică de Identitate

Principalele beneficii ale Cărţii Electronice de Identitate sunt: dimensiune standardizată, similară cardurilor bancare, conform normelor europene; elemente avansate de securitate, care asigură protecţie împotriva falsificării şi a furtului de identitate; posibilitatea utilizării ca document de călătorie; acces facil la servicii electronice şi posibilitatea utilizării pentru semnătura electronică.

Datele înscrise în Cartea Electronică de Identitate sunt:

1. În format tipărit: nume, prenume, cetățenie, data nașterii, sex, imaginea facială, CNP, semnătura olografă.

2. În format electronic: toate datele tipărite, la care se adaugă prenumele părinților, domiciliul, impresiunile papilare a două degete ale titularului și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.

Mai multe informații despre Cartea Electronică de Identitate, AICI

