MAI avertizează: campania „Votează copilul prietenului meu” este o escrocherie. Nu accesați linkurile, vă compromit conturile de WhatsApp

Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra unei campanii false de tip „votează copilul prietenului meu”, prin care escrocii încearcă să fure date personale și să compromită conturile de WhatsApp.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenția asupra unei campanii de fraudă care vizează utilizatorii de WhatsApp din România, sub pretextul unor concursuri pentru copii. Mesajele, denumite „Votează copilul prietenului meu”, conțin linkuri care nu trebuie accesate, pentru că acestea facilitează obținerea de acces la date personale și la conturile de mesagerie ale victimelor.

„Mesajele din campania «Votează copilul prietenului meu»' conțin un link malițios! Nu accesați link-ul, chiar dacă primiți mesajul de la un număr de telefon cunoscut. Contul persoanei respective poate fi deja compromis”, a transmis MAI într-o postare pe Facebook.

Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizau, cu câteva săptămâni în urmă, că numărul utilizatorilor afectați de această campanie crește constant. Sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii au preluat conturile victimelor și le-au folosit pentru înșelăciuni sau pentru a obține bani.

Campania începe cu un mesaj emoționant, aparent trimis de o persoană cunoscută, în care destinatarii sunt rugați să voteze pentru „X”, „fiica unei prietene care poate câștiga o bursă”, prin accesarea unui link.

Specialiștii explică faptul că, deoarece mesajul pare să vină de la o persoană familiară, mulți utilizatori accesează linkul fără suspiciuni.

Site-ul către care trimite linkul imită autenticitatea, incluzând fotografii, butoane de vot și clasamente false. Pentru a vota, utilizatorii sunt rugați să introducă numărul de telefon și un cod primit prin WhatsApp, care, în realitate, le permite atacatorilor să preia complet controlul asupra contului.

După compromiterea contului, infractorii trimit mesaje similare tuturor contactelor victimei și continuă cu diverse tentative de fraudă, inclusiv solicitări de bani sub pretexte urgente.

Conform analizelor Bitdefender, România se numără printre principalele ținte ale acestei campanii, alături de Polonia și Germania.

În ultimele luni, specialiştii au identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false care imitau concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

„Verificați printr-un apel telefonic orice cerere neobișnuită de vot, ajutor sau bani. Raportați mesajele suspecte în WhatsApp («Mai multe – Raportează»); activați verificarea în doi pași în aplicație; informați persoanele vulnerabile despre acest tip de înșelătorii. Persoanele în vârstă sunt ținte frecvente pentru că au o mai mare încredere în nume cunoscute și ezită să verifice cererile neobișnuite”, recomandă specialiștii în securitate cibernetică.