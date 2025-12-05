Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu cântece legionare

Copiii nu au astâmpăr, se învârtesc pe lângă ghetuțele şterse de noroi și se întreabă dacă sunt suficient de curate în așteptarea lui Moș Nicolae. Știu că n-au fost tocmai cuminți, dar mai știu din anii trecuți că moșul e bun, așa cum e și Moș Crăciun și, pe lângă nuielușa dulce, de acadea, găsesc întotdeauna și alte daruri. Așa ar trebui să arate noaptea de Sfântul Nicolae în amintirea oricărui copil. Doar că toate regimurile vremelnice l-au confiscat pe bătrânul darnic. În cinstea lui s-au cântat cântece legionare, iar comuniștii l-au interzis.

Legenda lui Moș Nicolae, de altfel un personaj real, episcop al Myrei, a traversat veacurile și toate regimurile, aducând la începutul fiecărei ierni bucurii copiilor. Conform tradiției populare, el apare pe un cal alb, culoare care face aluzie la prima zăpadă care cade la începutul iernii, păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el spre tărâmurile de miazănoapte pentru a lăsa lumea fără lumină şi căldură, este iscoada lui Dumnezeu pe lângă drac, ajută văduvele, orfanii şi fetele sărace la măritat, este stăpânul apelor şi salvează de la înec corăbierii, apără soldații în război. Se spune că în nopţile marilor sărbători, când se deschide cerul pentru o clipă, oamenii pot să-l vadă pe sfânt stând la masa împărătească alături de Dumnezeu.

La începutul fiecărei ierni, el este așteptat de către toți copiii cu daruri, asemenea lui Moș Crăciun. Mai veche este însă tradiţia pedepsirii copiilor neascultători cu nuieluşa lăsată în încălțările lor în noaptea de 5 spre 6 decembrie. „Moș Nicolae a fost însă mai darnic cu pedepsele decât cu recompensele. Conform tradiţiei creştine, el pedepsea pe cei care se abăteau de la dreapta credinţă lovindu-i cu nuiaua peste mâini. Ziua de 6 decembrie încheie ciclul de sărbători şi practici magice dedicate în special lupilor şi spiritelor morţilor, început la mijlocul lunii noiembrie (Filipii de Toamnă, Filipul cel Şchiop, Ovidenia, Lăsatul Secului de Crăciun, Noaptea Strigoilor şi Sântandrei) şi încheiat la începutul lunii decembrie (Zilele Bubatului, Varvara, Moș Nicolae), specific unui străvechi început de an autohton, probabil Anul Nou dacic“, scrie profesorul Ion Ghinoiu în „Dicţionarul de mitologie română“.

În ghetuțe vieneze

Un gând de început de iarnă din trecut, din anul 1886, din Viena, ne demonstrează că oricât de departe ai pleca de pe aceste meleaguri și oricâți ani ai strânge, amintirile a ceea ce ai trăit în copilărie sunt de neprețuit. Sub titlul „Corespondenţă din Viena. 1/13 Decembre 1886 – amintiri din copilărie. Sfântul Nicolae în Viena. Înainte de Crăciun.

Imitaţiile de diamant. Condamnat la moarte“, „Telegraful român“ a publicat un text emoționant: „Îmi aduc si acum bine aminte cu câtă evlavie împreunată cu frică şi mai multă nedumerire asupra individualităţii acelor sfinte personage, cari sub numele sfântului Nicolae şi a lui moş Crăciun aveau să ne resplătească pentru faptele noastre copilăresci, aşteptam ziua de 6 şi 25 Decembre. Nopți întregi nu aveam odihnă. Nesiguranţa atât asupra cualificării faptelor mele şi bune, dar mai mult rele şi cu deosebire mult accentuata neîndurare a celor doi bătrâni venerabili, cari pot trece cu toată uşurinţa prin gaura chieii dela uşă, prin cutare crepătură dela geamurile ferestrii şi-1 scot cu desagii lor fără fund cu o fabuloasă uşurinţă pe copilul cel rău din liniştea casei părintesci, – toate aceste mă puneau pe gânduri serioase şi mă făceau să mă port cum se cade, foarte cum se cade. Dar apoi când venia sfântul Nicolae şi moş Crăciun, de-i vedeam în persoană, cu hainele lor lungi, cu bărbile lor albe, cu desagii lor plini de nuci, jucării şi fel de fel de marafeturi, – eram atât de fericit, încât nu puteam durmi toată noaptea“.

Viena, însă, era altceva, avea alte povești, la loc de cinste fiind Krampus. „Nu prea pricep aci în Viena, în centrul catolicismului german, care nu l-a canonisat pe sfântul Nicolae asemenea bisericii noastre, să esiste obiceiuri întocmai ca ale noastre, să i se dea o importanţă aproape identică cu ziua de Crăciun. Cu zile, ba cu săptămâni înaintea zilei de 6 Decembre geamurile prăvăliilor din Viena au un aspect original şi special totdeodată. Nisce figuri cu un esterior straniu de tot, parte de zahar, parte din lemn, parte din piele, având înfăţişarea acelor închipuiri urgisite, pe cari le-a personificat fantasia poporului în forma lui «ucigă-1 crucea», cu feţe omenesci, ghiară de mâţe, coarne de capră, copite de cal, limbi de foc, ochi de jăratic, – umplu ferestrile boitelor. Vienesii îi numesc «Krampus» şi ei aparţin strict obiceiurilor de la sf. Nicolae. Dintre cadourile menite pentru copii la ziua sf. Nicolae, «Krampus» nu poate să lipsească, el are să fie pentru ei un feliu de memmento mori, un feliu de pază ca să se ferească de rău“, conform corespondenței din Viena acelor timpuri.

„Mere, pere, covrigi şi de toate“

În perioada Primului Război Mondial era mai importantă supraviețuirea, atât pe front, dar și în spatele lui, iar tradiția aștepta vremuri mai bune, de pace. Cu toate acestea, în presa vremii descoperim că și atunci Sfântul Nicolae făcea minuni. Una dintre ele este relatată în publicația „Dimineața“, de către Victor A. Bacaloglu. Este povestea unui copil al cărui tată pleacă pe front cu puțin timp înaintea Sfântului Nicolae. Ca să-i facă despărțirea mai suportabilă, mama sa i-a promis „Nu mai plânge... iată taica o să vină și o să-i aducă lui Ionică mere, pere, covrigi şi de toate“. Este lista bunătăţilor ce i le va aduce mobilizatul Roaţă copilului său, Ionică, ce abia împlinise opt ani. Dar Sfântul Nicolae era a doua zi, iar Ionică rămase gânditor, cu privirea spre fereastra cu ochi de hârtie... îşi aducea aminte de anul trecut, că Sfântul Nicolae îi adusese în ghetuţele lui puse la fereastră poame şi gologani, dar atunci era taica lângă el, și atunci aveau ceva bănuți, dar acum, odată cu mobilizarea, doar sărăcie peste ei.

A venit și noaptea. Vântul șuiera a pustiu pe afară, ţăranca cu oftatul în gât adormise pe laviţă, iar Ionică, pe patul gol şi rece ca un suflet chinuit, zâmbea. Deodată copilul s-a deșteptat și, ca îndemnat de un vis, s-a sculat încet să nu-l vadă maica, și a pus micile lui opinci la geam... «Nu se poate, trebue Sfântul Nicolae să-mi aducă ceva... că doar am fost cuminte». Și întunericul s-a lăsat iarăși peste ei și sufletul lor. Feştila lumânării era pe sfârșite când, în miez de noapte, s-a auzit o lovitură uşoară la ușă. «Om bun... ia, un ofiţer întârziat la drum...».

Omul a fost primit în casă și, când a aflat că nu este lampă, a cerut ofițerul soldatului său să aducă felinarul de la trăsură. Atunci, vizitatorul de la miezul nopții a văzut opincile lui Ionică așezate la fereastră. «Ce-i cu ele?», întrebă el pe femeie. «E noaptea Sfântului Nicolae, şi le-a pus copilul acolo, doar i-o aduce Sfântul vreo jucărie sau poamă!». Ofiţerul îşi răscolea amintirele şi nu găsea printre ele nici una să-i fi mângâiat copilăria – era un biet orfan, crescut printre străini şi cazărmi ca copil de trupă. Când femeia a fost trimisă pe afară după puțină apă, ofițerul și-a deșertat buzunarul de franci şi gologani în opincile cârpite ale copilaşului. Alături, a lăsat pachetele cu mâncare pe care le luaseră ei pentru drum.

Când prima rază de lumină a intrat și în casa lor, Ionică cu ochii încă împăienjeniţi de somn și-a aruncat privirea spre fereastră și a dat cu ochii de pachete. Mare i-a fost bucuria. Când a pus mâna pe opinci să se încalțe, din ele a căzut pe podea o adevărată avere. «Şi bani maică... şi bani!», a spus copilul. Cel viitor îi va aduce ceva? Nimeni n-o poate spune; căci maica lui a visat aţipind pe laviţă, că jalea şi războiu se întinsese peste ţarină, că mulţi se stingeau înainte de vreme şi că prea turbure, în zarea depărtată de abia se estompa chipul Domnului, grăind duios şi blând uitatul «Pace şi vouă!»“.

Sfeştania unei crâșme de Sfântul Nicolae

O știre îngrozitoare a avut loc în anul 1923 de ziua Sfântului Nicolae. Povestită de un preot în „Lumina satelor“, tragedia trebuie să se fi întâmplat exact așa, numai că fiecare poate să-i dea interpretarea care îi convine. Un crâșmar care și-a făcut o crâșmă nouă a ținut neapărat de ziua sa să-i fi sfințită casa. „Multă lume s-a strâns din acest prilej în casa cea nouă şi slujbă frumoasă s-a făcut. Toată lumea a rămas mulțumită, numai diavolul scrâşnia din măsele de ciudă că sfinţisem o casă din care el voia să-şi facă biserică. Şi diavolul nu s-a lăsat numai cu ciuda. După ce am plecat eu cătră casă s-a apucat şi el de slujbă. La crâșma cea nouă rămăseseră «Nicolaii» să-şi petreacă de ziua numelui. Pela miezul nopții dracul s-a apucat de feştania lui cea mare şi pe dimineaţă slujba era gata: un bătrân de 80 de ani zăcea omorât cu peste 20 lovituri de par. Parii îi zdrobiseră în chip îngrozitor capul, mâinile şi picoarele. Dracu adecă «sfinţise» din nou casa şi o stropise cu sânge de om. Zguduit de această fioroasă întâmplare, un om ce locuia în faţa birtului s-a pocăit şi de atunci nime nu-l poate întoarce la credința ce a avut“.

Luat peste picior de comuniști: „Sfântul nu este decât o veche glumă cu... barbă“

Perioada celui de-Al Doilea Război Mondial a fost una cruntă, când iarna nu era decât un anotimp greu pentru front. Era dificil și pentru cei rămași acasă, dar autoritățile știau că, oricât de greu le era, tot găseau ceva din puținul lor să dăruiască altora, mai ales de sărbători. În decembrie 1941, ziarul „Timpul“ publica pe prima pagină un anunț în care le cerea românilor să pregătească pachete pentru soldații de pe front: „Pregătiți pachetele cu alimente, efectele și orice alt obiect și bani pe care voiți să-i dăruiți pentru ajutorul de iarnă. Echipele de contactare să vor vizita în zilele de 6 și 7 Decembrie pentru a culege obolul pe care să-l dați în pragul sărbătorilor celor loviți de soartă și împovărați de multe lipsuri. Ajutați cu toată dărnicia pe frații voștri în suferință în aceste timpuri atât de grele“.

O altă știre publicată tot pe prima pagină anunța că sâmbătă, 6 decembrie, întreprinderile comerciale și industriale vor lucra. „Ministerul muncii aduce la cunoștință că ziua de Sâmbătă 6 Decembrie – Sf. Nicolae – nu este sărbătoare legală, astfel că întreprinderile comerciale și industriale vor lucra potrivit orariului obișnuit“.

Daruri pe ritmuri legionare

Un alt apel venea, în 1940, din partea Mariei Antonescu și a Elizei Horia Sima: „Crăciunul acesta este întunecat și trist. Să încercăm să aducem un fir de lumină și o faptă de bucurie. Soldații noștri, ostașii, își fac Crăciunul departe de vetrele lor, departe de mame, de soții și de surori. Să le umplem singurătatea cu grija noastră“.

Darurile ajungeau la cei nevoiași, însă acestea erau duse în acompaniamentul cântecelor legionare, așa cum aflăm din publicația „Curentul“ în anul 1940, când Maria Antonescu a împărţit daruri copiilor săraci din Predeal. „Astăzi la ora 5 d.a. în localul primăriei, mulţime de copilaşi săraci aşteptau sosirea d-nei g-ral Antonescu. Camarazii legionari din garnizoană au făcut front în curtea primăriei. La ora 5, d-na general Antonescu, însoţită de doamnele: Goga, Fabricius şi de col. Grigoriu, primarul oraşului, soseşte la primărie. Camaradul Nicolae Bodeanu, şeful garnizoanei, dă raportul“. La final, „D. col. Grigoriu, primarul oraşului, mulţumeşte d-nei g-ral Antonescu, pentru daniile aduse copiilor săraci din Predeal. Corul legionar intonează mai multe cântece legionare, iar populația face o călduroasă manifestaţie de simpatie la plecarea d-nei g-ral Antonescu“.

În vreme de război plângeau și oamenii, iar oamenii credeau că plânge și Sfântul Nicolae de mila lor. „O, ghetele acestea! Câte lacrimi va fi vărsat Sfântul, privindu-le. El care an de an a luat în mână atâtea soiuri de încălţăminte omenească, pantofiori fini, uşori ca fulgul, mărci renumite alde Filt, bocanci solizi de globetroter, făcuţi colea în lege cu talpă veritabilă. Astăzi vede jalnicele fabricaţii de războiu, standard şi talpă sintetică, talpă de hârtie, le vede şi-i vine a plânge – cum zic – de mila noastră. Niciodată în voiajul lui din fiecare an n-a găsit Sfântul Nicolae pe oameni atât de goi şi desculți ca-n pragul iernii acesteia“, scria „Gazeta Transilvaniei“ în 1943.

Un sfânt cu „reumatism poliarticular“

Războiul s-a sfârșit, dar suferința nu pentru poporul român. Moș Crăciun și Moș Nicolae n-au mai existat, ci doar Moș Gerilă, un personaj inventat de comuniști, care le aducea cadouri copiilor în noaptea dintre ani. Sărbătoarea Crăciunului dispăruse cu totul din calendar, zilele de 25 şi 26 decembrie fiind lucrătoare. Mai mult decât atât, în ziarele vremii se vorbea urât despre credințele străvechi și legendele populare, spunând că Sfântul Nicolae venea doar la copiii bogați. „Acest Sf. Neculai era un sfânt cu anumite preferinţe care înclinau mai ales pentru copii bogaţi care puteau să-şi adune în faţa sobei câteva perechi de încălţări. La copiii care-şi aşezau unica pereche de ghetuţe sparte de apă în faţa sobei reci uita să treacă. Şi a doua zi în unele case era fericire: fericirea copilului bogat, în altele iluzii sfărâmate amar şi ghetele pline de cenușa suflată de vânt din soba cu burlanele ieşite“, se scria în anul 1947.

Ba, mai mult, era luat și în bășcălie: „Sf. Neculai este un sfânt de compătimit. Închipuiţi-vă la vârsta lui, când are un reumatism poliarticular, să se urce pe atâtea acoperişuri pentru a-şi face meseria şi a se strecura pe horn. Ba de când cu vremurile moderne, Sfântul a trebuit să ia lecţii de balet pentru a se putea strecura prin toate răsuciturile unei ţevi de calorifer în blockuri. Şi mai sunt şi alte riscuri, in fiecare noapte de Sf. Neculai poliţia prinde câte o duzină de Sfinţi Neculai cu saci în spate care uzurpă atribuţia marelui sfânt. Şi închipuiţi-vă dacă într’o noapte ar fi condus la «circă» şi veritabilul sfânt ce nenorocire s’ar întâmpla. Dar Sfântul se mai loveşte astăzi şi de precocitatea copiilor care încep să-şi dea seama că Sfântul nu este decât o veche glumă cu... barbă (...) Ne apropiem tot mai repede de Crăciun, de Anul Nou! Până la anul Sf. Neculai s-a întors din nou în cer pentru a-și trata reumatismul și bătăturile făcute pe pământ“, aflăm din ziarul „Opinia“.

Nicolae, episcop de Myra

Nașterea Sfântului Nicolae este dusă de teologi pe vremea împăraţilor Diocletian (284-305) şi Maximian (286-305) în cetatea Patara din Asia Mică. Părinţii săi, Teofan şi Nona, au murit în timpul unei molime, iar el a fost crescut de un unchi, Nicolae, episcop al acelei cetăţi. De la acesta a învățat să fie bun creștin, iar atunci când a mai crescut a fost ales şi hirotonit episcop al cetăţii Myra, din Lichia (Turcia). La acea vreme, a fost prins de mai-marii păgâni ai cetăţii şi a fost închis în temniţă împreună cu alţi creştini. Dar, după ce Constantin cel Mare a ajuns împărat al romanilor, cei care erau închişi au fost eliberaţi.

La Myra, el s-a arătat mult-milostiv către cei săraci şi apărător al celor nedreptăţiţi. Conform legendei, Sfântul Nicolae a participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325, eveniment în cadrul căruia Arie, un preot din Alexandria, a susținut că Iisus Hristos nu este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl. Atunci, Sfântul Nicolae l-a mustrat pe Arie pentru rătăcirea sa. De aici a rămas în tradiție ca micuții neascultători să primească de la Moș Nicolae o nuielușă sau o crenguță de măr. Apoi, i s-a dat marelui ierarh darul facerii de minuni. Legenda spune că Sfântul Nicolae a eliberat din temniţă trei oameni nevinovați, care l-au chemat în ajutor. Atunci, el i s-a arătat în vis împăratului Constantin şi eparhului Avlavie, iar împăratului i-a spus cum s-a întâmplat totul, că cei trei erau nevinovaţi, fiind învinuiţi din invidie și astfel i-a salvat de la moarte.

A murit în jurul anului 345, însă și după moarte s-au pus pe seama lui multe dintre minunile care s-au petrecut. Marinarii îl invocă atunci când pleacă pe mare, iar negustorii atunci când se tocmesc. El mai este considerat și sfântul patron al arcașilor, hoților care regretă, al fecioarelor și văduvelor credincioase, al săracilor, al prizonierilor, al studenților, al pelerinilor.

Moaștele Sfântului Ierarh Nicolae se află la Bari, în sudul Italiei, unde au fost aduse la 9 mai 1087, ca să nu cadă în mâinile păgânilor.