„Nişte escroci, nişte impostori”. Un fost ministru de Externe, despre cei care își doresc întoarcerea în „epoci de aur”

Teodor Baconschi, fost ministru de Externe, a precizat, joi, că acei „nostalgici, profesioniști” care își doresc întoarcerea în „epoci de aur” sunt inamici publici și că victimele acestor oameni trebuie să fie lămurite.

„Toţi aceşti nostalgici, profesionişti ai întoarcerii magice în presupuse 'epocii de aur' sunt nişte escroci, nişte impostori, nişte oameni care n-au învăţat nimic din lecţia trecutului recent, nu mai spun din marile lecţii în care mari naţiuni civilizate s-au afundat şi şi-au dat foc, practicând exacerbarea naţionalismului. Şi aceşti oameni sunt, pur şi simplu, inamici publici. Deci, eu îi ascult cu plăcere pe cei care ne spun că trebuie să ne transpunem... Da, pot să mă transpun în psihologia şi în tabelul de motivaţie al victimelor acestor escroci, dar nu pot să-i privesc pe ei ca pe nişte prezenţe legitime într-o conversaţie democratică. Victimele acestor oameni trebuie să fie dumirite, lămurite, apropiate, trebuie să fim în dialog unii cu alţii, să nu lăsăm această falangă de impostori agresivi să ne despartă de propriul popor şi să ne dividă", a precizat Baconschi, joi seara, în cadrul unei dezbateri, eveniment găzduit de Reprezentanţa la Bucureşti a Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, potrivit Agerpres.

În opinia sa, astfel de „escroci antreprenori politici" nu pot face parte dintr-un "peisaj democratic normal". Acesta susține că există o obligaţie civică de a rezista în cazul a ceea ce a numit „o restauraţie" de tip naţional-comunist, pro-putinist, antioccidental, radical eurosceptic.

„Deci, asta este o distincţie pe care o fac între escrocul antreprenor politic, demagogic, populist, care vinde astfel de fantasme ultra periculoase, şi victimele sale, mai mult sau mai puţin naive, chiar dacă în naivitatea asta intră şi o doză de pescuit în ape tulburi, deci de intuiţie obscură conform căreia ar putea să obţină mai mult dintr-un fel de răsturnare generală a ordinii pe care am reuşit s-o construim în această societate, dar nu sunt pentru ideea că ei fac parte dintr-un peisaj democratic normal. Nu. Sunt duşmanii societăţii deschise şi cred că există o obligaţie civică de a rezista, mai ales că acum, în cazul unei restauraţii de tip naţional-comunist, pro-putinist, antioccidental, radical eurosceptic, avem, după 35 de ani, cu totul altceva de apărat şi anume propriul nostru parcurs ca înscriere personală şi comunitară în istorie, tot ce am dobândit, tot ce am acumulat, tot ce am construit, tot ce posedăm", a subliniat Teodor Baconschi.

Diplomatul mai susține că nu trebuie să ne lăsăm înghițiți de acest val pentru că altfel „ne-am visat o libertate durabilă degeaba”.

„Cei care au plecat din România în valul primelor mineriade şi-au luat o valiză şi au plecat unde au văzut cu ochii. Nu aveau nimic de apărat. Noi suntem într-un ciclu istoric complet diferit şi am ruina absolut tot ce s-a întâmplat social, politic, economic, intelectual, academic în această ţară, dacă am considera că e pur şi simplu un val care creşte din nou, ne va înghiţi şi cam asta e. Ne-am visat o libertate durabilă degeaba", a încheiat Baconschi.

Acesta a participat joi seara la dezbaterea „Derive ideologice ale prezentului: Naţionalism vs Patriotism - Suveranitate vs Suveranism/ Ortodoxie vs Ortodoxism - Universalism creştin vs Globalism", eveniment din seria dezbaterilor RES PUBLICA, organizate de Fundaţiile Academia Civică şi Spandugino. Gazda evenimentului, găzduit de Reprezentanţa la Bucureşti a Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, a fost scriitoarea şi activista civică Ana Blandiana.