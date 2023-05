Prețul ireal pe care l-a plătit Teodor Baconschi pentru o cafea: „Cu banii ăștia puteai face o excursie până la Istanbul“

Fostul ministru Teodor Baconschi a povestit că a fost păcălit de un celebru cafegiu din București. Politicianul a dezvăluit prețul amețitor pe care l-a plătit, fără să știe, pe o pungă de cafea.

Întâmplarea cu gust amar a fost povestită de politician pe pagina sa de socializare, dorind a fi un avertisment pentru toți cei care ajung în magazinul lui Gheorghe Florescu.

"Am povestit încântat despre ”cumpărăturile” făcute la cafegiul Gheorghe Florescu. Ei bine, fiți totuși FOARTE ATENȚI cu acest negustor. Am luat un ibric (175 ron) și el mi-a pus mieros în brațe și o pungă de cafea. Nu scria prețul nici pe pachet, nici în mica vitrină de la Bookfest. Azi văd, consultându-mi contul, că distracția a costat… 745 RON. Am bănuit că e o ”eroare” a casierei lui Florescu și l-am sunat, ca să-mi restituie cel puțin 500 de RON. Ca să aflu că, neîntrebat și fără să mă pot informa transparent, mi-a vândut, chipurile, 200 grame din (citez) ”CEA MAI SCUMPĂ CAFEA DIN LUME” (2.000 lei kilogramul!!!!). Escrocherie calificată! Cum onctuosul Florescu ”m-a făcut” ca la alba-neagra, nu pot decât să scot de pe pagina mea poza - pe care tot el mi-a cerut-o - și să descurajez orice vizită la magazinul acestui domn. Te întristează România și prin asfel de practici necinstite, din păcate larg răspândite. Țepari cu pretenții de ”artiști”, hoți cu aere de păstrători ai ”tradiției”. Tradiția șmecheriei și a șarlataniei…", a povestit politicianul.

În comentariile postării, multe persoane au apreciat avertismentul lui Baconchi, iar unele chiar au povestit cum au fost înșelați de același negustor celebru.

"Dacă ești victima unei escrocherii, mi se pare normal să-i avertizezi și pe alții. Chiar dacă provoci simultan ”satisfacția” unora: a luat TB o țeapă, e momentul să mă bucur etc.", a spus Teodor Baconschi.

"Eu i-aș înapoia și ibricul"

"Cu banii ăștia puteai face o excursie până la Istanbul și înapoi, cu cumpărăturile incluse (ibric și cafea).

În altă ordine de idei, în intervalul de două săptămâni de la cumpărare, se poate returna orice produs vândut, fără explicații. Eu i-aș înapoia și ibricul, care e și el nesimțit de scump", i-a scris Hari Bucur Marcu, în timp ce altcineva a adăugat:

"Mie nu mi-a cerut niciodată să ne pozăm, mi-a luat doar banii. E drept, ştiindu-i trecutul, sunt atent la ce plătesc. În cartea lui povesteşte că a făcut puşcărie pentru escrocherie".

O altă persoană a scris: "Din păcate, am pățit și eu acolo, doar că pe sume mult mai mici. Mi-ar plăcea să cred că nu e o practică. Domnul Florescu spune un preț, iar la casă descoperi altă sumă. Iar dacă întrebi casierița, ți se răspunde “ei, domnul Florescu s-a încurcat, nu știe prețul”. De obicei, e prea târziu să mai scoți zațul din cafea sau ciocolata din gură. Acum, când merg, întreb de două ori".

Alți internauți i-au recomandat lui Teodor Baconschi să ducă înapoi la magazin punga de cafea, iar unii nu s-au arătat deloc uimiți de această întâmplare: "Este jaf la drumul mare!", "Florescu a făcut ani grei de pușcărie în anii 80 fix pentru ceea cea ce face și azi!".