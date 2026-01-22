Nemulțumirile localnicilor schimbă politica fiscală. Un primar a micșorat impozitele după ce s-a confruntat cu protestele contribuabililor

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat, joi, că va reduce mai multe impozite locale, la doar câteva zile după ce le-a majorat. Decizia vine ca urmare a reacțiilor venite din partea cetățenilor și a discuțiilor purtate cu aceștia în ultimele zile.

Anunțul a fost făcut de primarul Antal Arpad printr-o declarație publicată pe pagina sa de Facebook. Edilul, aflat în funcție de 17 ani, a explicat că ajustarea politicii fiscale are la bază preocupările oamenilor legate de creșterea costurilor de trai.

Primarul a subliniat importanța adaptării deciziilor la realitate și ascultării cetățenilor: „Pentru anul 2026 am avut planuri mari. Am crezut că acesta ar putea fi anul cu cea mai mare dezvoltare din toate timpurile. În ultimele zile, însă, am discutat cu mulți oameni, le-am ascultat plângerile, temerile și i-am înțeles. După acestea, mi-a devenit clar că pe mulți nu îi preocupă acum încotro se dezvoltă orașul peste cinci sau zece ani, ci cum pot să trăiască de la o lună la alta. Consider că nu este un lider bun cel care își menține opinia în orice circumstanțe, ci cel care aude vocea și plângerile oamenilor și este capabil să facă schimbări în interesul oamenilor și al comunității. Am înțeles că trăim vremuri grele, că nu este momentul acum să punem poveri suplimentare pe umerii familiilor (...) Sunt un om hotărât, dar îmi adaptez întotdeauna deciziile la realitate. Acum, protejarea comunității a fost prioritară, motiv pentru care am decis, împreună cu Miklos Zoltan, președintele Organizației UDMR Sfântu Gheorghe, să regândim și să revizuim politica fiscală”.

Ce se schimbă la impozite

Noile măsuri prevăd că impozitele pentru locuințe și terenuri deținute de persoane fizice vor fi stabilite la nivelul minim permis de lege, impozitul auto va rămâne neschimbat față de anul trecut, iar impozitul pentru autovehiculele hibride va fi redus la minimul legal.

Pentru persoanele juridice, impozitul pe terenuri va fi redus la nivel minim, impozitul auto va rămâne la nivelul anterior, iar cel pentru autovehicule hibride va fi diminuat la minim. Impozitele pe clădiri rămân neschimbate.

Primarul a precizat că noile reguli vor intra în vigoare începând cu 2 februarie, după adoptarea modificărilor de către Consiliul Local. Cetățenii care nu și-au achitat încă impozitele sunt rugați să amâne plata în ianuarie, iar celor care au plătit deja li se va restitui diferența.

Pentru a asigura predictibilitate fiscală, impozitele pentru anul 2027 vor fi stabilite încă din aprilie 2026, pentru ca cetățenii să-și poată face planuri din timp.

În aceste condiții, primarul a declarat că organizarea referendumului pe tema impozitelor, programat inițial pentru 1 martie, nu mai este necesară.

Protestele au influențat decizia

Nemulțumirile localnicilor au fost alimentate și de o campanie a Alianței Maghiare din Transilvania, care a strâns semnături pentru revizuirea taxelor locale considerate excesive.

„Actuala politică fiscală pune o presiune prea mare atât asupra persoanelor fizice, cât și asupra mediului de afaceri, prin urmare solicităm revizuirea hotărârii Consiliului Local și reducerea taxelor și impozitelor la nivelul minim permis de lege”, a declarat Kolcza Istvan, președintele organizației județene.

Luni, peste 100 de persoane au protestat în fața Primăriei, arătând că noile taxe afectează semnificativ nivelul de trai. Primarul a explicat atunci că majorările au fost necesare pentru a respecta Codul Fiscal și angajamentele României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar că impozitele pe locuințe pentru persoane fizice au rămas la nivelul minim legal, așa cum au fost în ultimul deceniu.