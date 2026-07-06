„Ne faceți un bine!” Anca Alexandrescu, reacție după ce a pierdut jumătate dintre telespectatori: „Un măr otrăvit”

Anca Alexandrescu a comentat scăderea audiențelor înregistrate de Realitatea Plus în ultima perioadă. Realizatoarea a susținut că audiențele record nu au adus beneficii financiare postului, afirmând că acestea au fost „un măr otrăvit” din cauza retragerii unor contracte de publicitate.

În cadrul emisiunii difuzate duminică seara, Anca Alexandrescu a declarat că performanțele de audiență nu au adus și câștiguri financiare pentru Realitatea Plus, susținând că postul a rămas fără o parte semnificativă a contractelor de publicitate.

„Știi ce mă distrează pe mine? Că m-au înnebunit toți cu audiența. Au spus: «Noi v-am crescut, noi vă scădem». Această audiență despre care vorbiți voi a fost un măr otrăvit pentru Realitatea Plus”, a declarat Anca Alexandrescu, potrivit paginademedia.

Potrivit acesteia, postul ar fi pierdut o mare parte dintre contractele importante de publicitate cu multinaționale.

„Deși am avut audiențe foarte mari, am avut niște pierderi uriașe, pentru că contractele mari de publicitate de la multinaționale au fost tăiate. Am și spus pe post cine ne-a tăiat contractele. Multe. Aproape 90% din contracte. Acea audiență mare nu a fost niciun beneficiu. Nu a fost un beneficiu real. Iertați-mă, ca să vă spun direct, ne faceți un bine”, a afirmat realizatoarea.

Realitatea PLUS suspendă aparițiile lui Călin Georgescu

Declarațiile vin după ce au fost publicate date care indică o scădere a audienței emisiunii Culisele Statului Paralel. Potrivit cifrelor prezentate de Paginademedia.ro, ediția de joi, 2 iulie, a înregistrat aproximativ 108.000 de telespectatori, reprezentând cel mai redus nivel din ultima lună și aproape jumătate din audiența obișnuită a emisiunii.

În ediția difuzată duminică seara, emisiunea a recuperat parțial din public, ajungând la o medie de aproximativ 138.000 de telespectatori și o cotă de piață de 2,6%, fără a reveni însă la nivelurile înregistrate anterior.

Scăderea audiențelor vin după ce Realitatea PLUS a anunțat că nu va mai difuza apariții ale lui Călin Georgescu până când fostul candidat la președinție nu își va prezenta scuze publice. Decizia vine după un schimb tensionat de replici în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, unde Georgescu a acuzat postul de cenzură și a sugerat că prezențele sale ar fi fost motivate de audiență.

„După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realitatea PLUS și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating. Dacă singurul nostru obiectiv ar fi fost audiența, am putea continua în aceeași manieră. Însă, pentru noi, respectul față de telespectatori și față de propria credibilitate este mai important decât orice punct de rating”, a transmis Realitatea Plus.