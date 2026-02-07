Minim istoric de apeluri non-urgente la 112 în 2025. Numărul celor care sună abuziv rămâne crescut

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis sâmbătă, 7 februarie, că în 2025 au fost înregistrate cele mai puține apeluri nejustificate de la lansarea numărului 112 în România, adică acum 22 de ani.

Potrivit STS, anul trecut, doar 36,16% din totalul apelurilor (8.8 milioane) au fost nejustificate.

„Anul trecut, operatorii STS ai 112 au gestionat 8.809.009 apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenția agențiilor specializate – Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont”, a transmis STS.

Instituția arată că, în ultimii zece ani, s-a observat o scădere a apelurilor non-urgente. În 2015, spre exemplu, dintr-un total de 15.561.664 apeluri, 61,91% au fost nejustificate (9.634.679).

Este rezultatul mai multor măsuri precum campaniile de conștientizare, dezvoltările continue în domeniu, activități tehnice cu furnizorii de servicii de comunicații electronice, producătorii de terminale telefonice și echipamente de rețea, activități de ordin juridic și operațional cu autoritățile de reglementare și structurile Ministerului Afacerilor Interne sau demersuri împreună cu agențiile specializate de intervenție, dar mai ales este rezultatul activității cetățenilor care au ales să utilizeze responsabil numărul 112”, adaugă STS.

Peste 2 milioane de persoane au apelat la 112 repetat sau cu rea-intenție în 2025

Și apelurile abuzive au scăzut cu 10,47% față de 2024, însă numărul persoanelor care sună repetat sau cu rea-intenție rămâne încă semnificativ: 2.262.177 de astfel de apeluri au fost preluate în 2025.

Potrivit legislației, scrie instituția pe site-ul său, Serviciul de Telecomunicații Speciale sesizează cazurile de persoane care apelează abuziv 112 către Poliția Română, în vederea identificării și sancționării acestora.

Apelarea abuzivă a Serviciului de urgență 112 se pedepsește cu amendă până la 2.000 de lei, iar dacă echipajele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost o alertare falsă, amenda poate ajunge la 4.000 de lei.

O nouă contravenție, în interval de un an, se sancționează cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.

Județele în care s-a utilizat cel mai adecvat Serviciul 112

STS arată subliniază că utilizarea responsabilă a numărului 112 este vitală în timpul evenimentelor critice (incendii, explozii sau dezastre naturale), când volumul uriaș de apeluri poate bloca sistemul.

Un comportament corect al cetățenilor permite operatorilor să prioritizeze și să gestioneze rapid cazurile grave, unde intervenția imediată este esențială.

La nivel național, județele cu cele mai bune rezultate în ceea ce privește utilizarea adecvată a Serviciului 112 sunt:

Cluj: 27,41% apeluri non-urgente dintr-un total de 323.162

București-Ilfov: 28,38% apeluri non-urgente dintr-un total de 1.585.997

Bihor: 28,53% apeluri non-urgente dintr-un total de 215.454

În același timp, datele indică menținerea unui nivel mai ridicat al apelurilor nejustificate în următoarele județe:

Argeș: 50,19% apeluri non-urgente dintr-un total de 301.527

Gorj: 49,47% apeluri non-urgente dintr-un total de 121.313

Vrancea: 47,94% apeluri non-urgente dintr-un total de 145.864

În 2025, STS anunță că a implementat și îmbunătățit soluții și tehnologii aliniate bunelor practici în domeniu, respectiv în concordanță cu cele mai avansate standardele europene, menite să asigure preluarea rapidă a urgențelor și sprijinul de comunicații necesar coordonării eficiente a echipajelor din teren.

„În prezent, în România sunt disponibile 5 metode complementare de localizare a apelurilor de urgență, dintre care soluția bazată pe informația de localizare determinată (ILD) este unică la nivel european.

Ziua de 11 februarie este sărbătorită anual ca fiind Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, utilizat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru contactarea serviciilor de intervenție în caz de urgență”, conchide STS.