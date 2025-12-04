search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ce este taxa de cogenerare și cum se vor modifica facturile la energie după ce a fost majorată

0
0
Publicat:

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România.

Cineva numără bani lângă un angajat care citește contorul de energie electrică
Taxa de cogenerare s-a scumpit cu 62% la 1 noiembrie 2025

Furnizorii consumatorilor de pe teritoriul României facturează contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, pentru energia electrică livrată.

Ce este taxa de cogenerare și cum se calculează

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență se evidențiază separat în factura de energie electrică, pe un rând distinct care conține denumirea produsului, cantitatea de energie electrică activă facturată, valoarea unitară a contribuției (prețul unitar) și valoarea totală a contribuției determinată ca produs dintre valoarea unitară (exprimată în lei/kWh), aprobată prin ordin al președintelui ANRE, și cantitatea de energie electrică activă (exprimată în kWh).

Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență se determină de către ANRE, pe baza costurilor și veniturilor realizate și a celor prognozate, se stabilește pentru o perioadă de 12 luni și se poate ajusta la începutul semestrului al II-lea al fiecărui an;

Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență în vigoare de la data de 01 noiembrie 2022 este de 0,00333 lei/kWh, exclusiv TVA, conform Ordinului ANRE nr. 130/2022.

Taxa de cogenerare s-a majorat din noiembrie. Efectele se văd și în ianuarie 2026

Expertul în energie Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), a explicat că din 2011, românii sunt obligați să achite o „taxă” de cogenerarea de înaltă eficiență pentru fiecare kWh consumat, cu scopul finanțării construcției de noi centrale/modernizarea celor existente, care să aibă o eficiență superioară și astfel să ajungă să producă energie electrică și termică mult mai ieftină în viitor

Potrivit acestuia, specularea unor articole din Directiva Europeana privind producerea de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență, a permis schimbarea scopului pentru care a fost gândită taxa de cogenerare, și a fost deturnată pentru a continua „subvenționarea mascată” a sistemului de producție a energiei termice.

„Durata inițială a schemei a fost 2011–2023 și ulterior a fost prelungită până în anul 2033. Valoarea taxei a evoluat în această perioadă urmând să atingă valoarea de 0,00136 lei/kWh începând cu 1 noiembrie 2025, când va crește cu 62% / 0,0052 lei/kWh (de la 0,0084 la 0,0136 lei/kWh)”, a explicat Chisăliță.

Cu cât vor crește facturile la energie

Duitru Chisăliță a explicat că această creștere a cuantumului taxei de cogenerare determină o creștere de 0,5% a prețului energiei electrice. Sigur această creștere a prețului energiei electrice, nu este semnificativă, dar se pune problema echității: De ce un consumator de energie electrică dintr-un sat din Munții Apuseni care nu are nici un venit, să achite o parte din factura din energia termică a unei persoane care trăiește într-un oraș cu salarii de mii de euro?

Începând cu 1 noiembrie 2025, intră în vigoare TVA redus de 11 % pentru termoficare, valabil până la 31 martie 2026. destinată încălzirii populației, școlilor, spitalelor și altor instituții publice, dar doar în perioada 1 noiembrie – 31 martie, conform Legii nr. 39/2023 și Codului Fiscal actualizat (art. 291 alin. 3 lit. n). Preţul facturat către populaţie pentru o gigacalorie (Gcal) în București de la 1 noiembrie 2025 este de 366,94 lei cu TVA.

image png

„Astfel, în iarna 2025/2026 avem o creștere a prețului energiei termice pentru consumatorul final cu 6%, din cauza creșterii TVA de la 5 la 11%. În acest context costul mediu cu energia termică în București în lunile de iarnă 2025/2026 vor fi mai mari cu cca 24 lei/lună la o garsonieră până la 54 lei/lună la un apartament cu 4 camere”, a explicat expertul în energie.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție
gandul.ro
image
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa
mediafax.ro
image
Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios. Suma uriașă plătită de fotbalist
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Caz neverosimil în Europa! A refuzat toate ofertele și s-a retras din fotbal la 21 de ani
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
observatornews.ro
image
NU E O GLUMĂ! Cât costă căruciorul lui Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Câte ore pe zi trebuie să ții încălzirea pornită iarna ca să nu risipești bani. Sfaturile experților
playtech.ro
image
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Sibienii au făcut anunțul oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Putin amenință că ajunge la granița României: ”Fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace”
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză