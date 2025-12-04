Ce este taxa de cogenerare și cum se vor modifica facturile la energie după ce a fost majorată

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România.

Furnizorii consumatorilor de pe teritoriul României facturează contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, pentru energia electrică livrată.

Ce este taxa de cogenerare și cum se calculează

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență se evidențiază separat în factura de energie electrică, pe un rând distinct care conține denumirea produsului, cantitatea de energie electrică activă facturată, valoarea unitară a contribuției (prețul unitar) și valoarea totală a contribuției determinată ca produs dintre valoarea unitară (exprimată în lei/kWh), aprobată prin ordin al președintelui ANRE, și cantitatea de energie electrică activă (exprimată în kWh).

Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență se determină de către ANRE, pe baza costurilor și veniturilor realizate și a celor prognozate, se stabilește pentru o perioadă de 12 luni și se poate ajusta la începutul semestrului al II-lea al fiecărui an;

Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență în vigoare de la data de 01 noiembrie 2022 este de 0,00333 lei/kWh, exclusiv TVA, conform Ordinului ANRE nr. 130/2022.

Taxa de cogenerare s-a majorat din noiembrie. Efectele se văd și în ianuarie 2026

Expertul în energie Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), a explicat că din 2011, românii sunt obligați să achite o „taxă” de cogenerarea de înaltă eficiență pentru fiecare kWh consumat, cu scopul finanțării construcției de noi centrale/modernizarea celor existente, care să aibă o eficiență superioară și astfel să ajungă să producă energie electrică și termică mult mai ieftină în viitor.

Potrivit acestuia, specularea unor articole din Directiva Europeana privind producerea de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență, a permis schimbarea scopului pentru care a fost gândită taxa de cogenerare, și a fost deturnată pentru a continua „subvenționarea mascată” a sistemului de producție a energiei termice.

„Durata inițială a schemei a fost 2011–2023 și ulterior a fost prelungită până în anul 2033. Valoarea taxei a evoluat în această perioadă urmând să atingă valoarea de 0,00136 lei/kWh începând cu 1 noiembrie 2025, când va crește cu 62% / 0,0052 lei/kWh (de la 0,0084 la 0,0136 lei/kWh)”, a explicat Chisăliță.

Cu cât vor crește facturile la energie

Duitru Chisăliță a explicat că această creștere a cuantumului taxei de cogenerare determină o creștere de 0,5% a prețului energiei electrice. Sigur această creștere a prețului energiei electrice, nu este semnificativă, dar se pune problema echității: De ce un consumator de energie electrică dintr-un sat din Munții Apuseni care nu are nici un venit, să achite o parte din factura din energia termică a unei persoane care trăiește într-un oraș cu salarii de mii de euro?

Începând cu 1 noiembrie 2025, intră în vigoare TVA redus de 11 % pentru termoficare, valabil până la 31 martie 2026. destinată încălzirii populației, școlilor, spitalelor și altor instituții publice, dar doar în perioada 1 noiembrie – 31 martie, conform Legii nr. 39/2023 și Codului Fiscal actualizat (art. 291 alin. 3 lit. n). Preţul facturat către populaţie pentru o gigacalorie (Gcal) în București de la 1 noiembrie 2025 este de 366,94 lei cu TVA.

„Astfel, în iarna 2025/2026 avem o creștere a prețului energiei termice pentru consumatorul final cu 6%, din cauza creșterii TVA de la 5 la 11%. În acest context costul mediu cu energia termică în București în lunile de iarnă 2025/2026 vor fi mai mari cu cca 24 lei/lună la o garsonieră până la 54 lei/lună la un apartament cu 4 camere”, a explicat expertul în energie.