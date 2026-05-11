Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Măsuri speciale de securitate pentru concertul Metallica de pe Arena Națională. Ce recomandă Jandarmeria zecilor de mii de fani

Concertul trupei Metallica ce va avea loc miercuri seară pe Arena Națională se va desfășura în condiții de siguranță pentru public. Jandarmeria Capitalei a pregătit minuțios, împreună cu organizatorii detaliile privind accesul pe stadion.

Concertul va avea loc pe Arena Națională FOTO: Captură video
Miercuri, începând cu ora 20:30, pe stadionul Arena Națională din Capitală, va avea loc concertul METALLICA – M72 World Tour. Jandarmeria Capitalei, anunță printr-un comunicat de presă că alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranță la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecția participanților la eveniment. Jandarmii vor fi prezenți în zona desfășurării evenimentului, precum şi pe traseele de afluire și defluire ale participanților la eveniment.

Pentru concertul Metallica, din rațiuni de securitate, vor fi adoptate măsuri specifice de control pirotehnic și antiterorist al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în arenă a obiectelor interzise de cadrul normativ în vigoare.

Organizatorul evenimentului informează că, pentru deținătorii de bilete Early Entry, accesul în complexul sportiv se va face începând cu ora 12:00, doar prin strada Maior Ion Coravu, urmând ca accesul în arena sportivă să înceapă la ora 15:45. Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca participanții să țină cont de zona pentru care și-au achiziționat bilete și să facă accesul prin artera indicată. Subliniem faptul că, pentru a evita aglomerarea zonei, participanților le este recomandată deplasarea cu mijloace de transport în comun sau ride sharing.

„Precizăm faptul că, prin grija Societății de Transport București, programul de circulație al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit. Pentru informații suplimentare accesați link-ul: https://www.stb.ro/info. Organizatorul evenimentului informează că în zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, sprayuri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards. Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori”, precizează Jandarmeria Capitalei.

Pentru desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță, Jandarmeria Capitalei face participanților următoarele recomandări: – să vină din timp la eveniment, începând cu ora deschiderii porților de acces, pentru a evita aglomerația în jurul punctelor de intrare în arenă; – să manifeste răbdare, să respecte recomandările jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură; – în cazul în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forțelor de ordine din zonă sau să solicite echipajele de jandarmi prin Sistemul Unic de Urgență „112”; – părinții să-și supravegheze cu atenție sporită copiii; Totodată, pentru siguranța personală, recomandăm participanților să nu consume băuturi de la persoanele necunoscute și să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică.

De asemenea, jandarmii reamintesc faptul că, potrivit legii, constituie contravenție comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori de către unitățile autorizate să comercializeze băuturile alcoolice. Totodată, în vederea verificării împlinirii vârstei de 18 ani a cumpărătorilor şi consumatorilor care solicită vânzarea, respectiv servirea băuturilor alcoolice, băuturilor energizante şi/sau produselor de tutun şi a produselor conexe, membrii personalului localurilor publice şi vânzătorii din unitățile comerciale au obligația de a solicita consultarea actelor de identitate ale consumatorilor.

Jandarmeria Capitalei precizează în comunicatul de presă că, în conformitate cu prevederile cadrului legal în vigoare, este interzisă şi constituie infracțiune participarea la astfel de evenimente a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a acestora. Efectuarea de zboruri cu drone deasupra municipiului București, fără deținerea autorizațiilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei.

