search
Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania care a fost eutanasiată

0
0
Publicat:

Au fost făcute publice ultimele cuvinte ale tinerei de 25 de ani din Barcelona, victimă a unor agresiuni sexuale și rămasă paraplegică în urma unei tentative de suicid. Aceasta a fost eutanasiată joi, 26 martie, deși părinții au încercat să oprească procedura în instanță.

Noelia Castillo Ramos/FOTO: Captură video Youtube/Shareitorregreti
Noelia Castillo Ramos/FOTO: Captură video Youtube/Shareitorregreti

Ultimele cuvinte ale tinerei

Ultimele cuvinte tragice ale tinerei de 25 de ani au reiterat dorința ei de a muri, potrivit publicației spaniole Antena 3, scrie The Sun

Ea ar fi spus: „Vreau să plec acum în pace și să nu mai sufăr.”

„Fericirea unui tată sau a unei mame nu poate fi mai importantă decât cea a unei fiice”, a adăugat ea.

De asemenea, a cerut să fie singură în ultimele ei momente. „Nu vreau să mă vadă când îmi închid ochii”, a spus tânăra.

Tatăl ei s-a numărat printre rudele (inclusiv frații și bunica maternă) care au sosit la spital pentru a petrece timp cu ea. Familiei i s-a acordat timp suplimentar înainte ca procedura să înceapă.

Cea mai bună prietenă a Noeliei a fost filmată plângând în fața clinicii, după ce i s-a refuzat o ultimă șansă de a încerca să o facă pe tânără să se răzgândească. Cu o oră înainte de procedura de eutanasie, Carla Rodriguez, care a declarat că este cea mai bună prietenă a Noeliei, a sosit la spitalul rezidențial din Barcelona și a cerut să o vadă pe Noelia. Fusese stabilit un cordon de securitate pentru a împiedica zecile de persoane venite să protesteze față de procedura de curmare a vieții. Personalul de securitate i-a refuzat prietenei sale accesul.

Voiam să încerc să o conving să se răzgândească”, a declarat, printre lacrimi, Rodriguez pentru publicația spaniolă Okdiario. Ea a adăugat că ea și Noelia au crescut împreună și au fost colege la o școală locală, dar au pierdut legătura „când Noelia a fost transferată la un alt centru de îngrijire”.

Episcopii spanioli au criticat moartea prin eutanasie 

Mai mulți episcopi catolici spanioli au lansat critici vehemente după moartea prin eutanasie a Noeliei Castillo, caz intens mediatizat, afirmând că acesta reflectă starea actuală a societății.

Am eșuat cu toții ca societate”, a declarat José Mazuelos Pérez, episcopul Insulelor Canare. El a susținut că legea spaniolă privind dreptul la moarte, adoptată în 2021, reprezintă „un alt pas către o cultură a morții, abandonând eforturile de umanizare a medicinei. Misiunea unui medic este de a vindeca și, dacă nu poate vindeca, de a însoți și de a alina suferința”, a spus acesta.

Trauma care a împins-o spre sinucidere

Noelia Castillo Ramos a relatat că a fost violată de două ori în 2022 – o dată de fostul iubit și, ulterior, de un grup de trei tineri.

Neglijată de părinți de la vârsta de 13 ani, după divorțul acestora, tânăra a ajuns în grija statului. În timp ce se afla sub supravegherea unui centru de stat pentru tineri vulnerabili, tânăra a fost victima unui viol în grup comis de trei bărbați.

Trauma severă a împins-o la o tentativă de sinucidere care i-a provocat leziuni grave la coloana vertebrală, după ce s-a aruncat de la etajul 5 și luase anterior o supradoză de medicamente. În urma impactului, a rămas paralizată de la brâu în jos și suferea de dureri cronice severe, fără șanse de ameliorare, potrivit documentelor medicale.

Cererea sa de eutanasiere a fost aprobată, după ce cazul a ajuns inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a respins solicitarea tatălui de a opri procedura.

„Vreau să plec acum în pace și să nu mai sufăr”

„Vreau să plec acum în pace și să nu mai sufăr, atât”, a declarat tânăra într-un interviu acordat unei televiziuni spaniole, fiind singura sa apariție publică.

Noelia, care locuia într-un centru de îngrijire, a spus că a fost „foarte clară” încă de la început în privința dorinței sale de a muri, în ciuda opoziției familiei.

Tânăra a mărturisit că s-a simțit adesea singură și că viața sa a fost marcată de suferință, atât fizică, cât și psihică. Ea suferea de dureri persistente și avea dificultăți severe de somn.

Mama tinerei, Yolanda Ramos, a lansat un apel disperat în ultimele ore, sperând până în ultima secundă că fiica sa se va răzgândi. Deși nu este de acord cu decizia, Yolanda a promis că îi va fi alături până în ultimul moment permis.

Cazul a durat aproape doi ani în instanță, după ce tatăl a contestat decizia, invocând probleme psihice, însă toate instanțele, inclusiv Curtea Constituțională a Spaniei, au respins argumentele.

Spania a legalizat eutanasia în 2021 pentru persoanele cu suferințe grave, iar procedura în acest caz a fost realizată conform protocolului medical, decesul fiind constatat la scurt timp după administrare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
