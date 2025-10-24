Mesajele virale pentru „dacul liber” și „femeia ultraprogresistă” de la un cunoscut economist. „Nu salva egrete de baltă”

Într-un mesaj care s-a viralizat, economistul Andrei Caramitru se adresează celor pe care îi consideră a fi la cele două extreme ale societății, așa-zișilor suveraniști, personificați de „dacii liberi”, respectiv stângii virulente, personifactă de „femeia ultraprogresistă”.

Cunoscutul economist s-a adresat cu umor celor două categorii vizate de el și a început cu „bărbatul needucat dac liber”. Într-un mesaj pe Facebook, Andrei Caramitru susține că nimeni nu este vinovat pentru eșecurile uneia dintre cele două categorii și vine cu câteva sfaturi pentru fiecare.

„Am două mesaje. Pentru bărbatul needucat dac liber: frate, disperarea și frustrarea și sărăcia ta nu sunt din cauza lui Macron, Ursula, Mucușor sau Bolovan. Nu sunt din cauza că «oculta» și ăia cu muci banane și blugi te fură. Nu vrea nimeni să îți facă nici un rău. Toate problemele tale vin din lipsă de educație și din modele total greșite de «șmechereala»”, scrie Andrei Caramitru.

„Nu Cegeu sau Jorjel te vor salva”

Soluția ar fi, în opinia economistului, ca oamenii să fie serioși și să muncească, iar în acest caz deși nu vor ajunge milionari, și-ar putea asigura un trai decent și și-ar putea întemeia o familie.

„Apucă-te de un job la nivelul tău, fii serios și specializează-te în el. Și în 5-8 ani poți avea și tu o casa, o familie, un copil. Nu vei avea Lamborghini și iaht niciodată, dar nu contează astea deloc. Familia și stabilizatea financiară sunt mult mai bune. Lasă nebunia și apucă-te de treabă. Nu Cegeu sau Jorjel te vor salva - li se rupe ălora de tine și oricum nu au ce sa facă pentru tine. Ajută-te singur, frate”, mai scrie Caramitru.

„Urletele tale nu salvează absolut nimic”

Inspirat probabil de ultimul miting feminist, marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, de la cărui mesaj unele dintre participante au deviat sau au încercat să devieze spre alte cauze (pro Palestina, pro LGBTQ și alte cauze susținute de regulă de activiștii de stânga), Andrei Caramitru are un mesaj și pentru această categorie, referindu-se la „femeia educată și ultraprogresistă”.

„Draga mea, disperarea ta, singurătatea și frustrarea nu sunt din cauza capitalismului sau patriarhatului. Nu încerca să salvezi și să te lupți pentru ideologii fantomatice - nu salva copaci, urși, egrete de baltă, locuitori din Gaza sau planeta, oricum nu poți - urletele tale nu salvează absolut nimic și te fac doar și mai frustrată și singură - sunt doar un țipăt de disperare că nu ai copii și încerci să protejezi ceva orice”, începe economistul.

Nu există niciun „patriarhat”

Mai departe, mesajul lui Andrei Caramitru continuă în aceeași notă. „Nu există nici un «patriarhat», nimeni nu îți vrea răul, nimeni nu te oprimă. Ești OK. Doar ca nu ești specială și unica - și e ok asta. Educația ta o au toți în jur, nu contează. Nu ești nici prințesă, nici vreo frumusețe sau vreo inteligență unică. E ok - nimeni nu e. E normal. Singurătatea nu e normală însă și de asta nu esti bine. Poți să fii ok dacă accepți realitatea că ești imperfectă ca noi toți - și accepți un om lângă tine și el imperfect (ce îți dorești tu - îți zic eu - de fapt nu există) - și vă ajutați și creșteți împreună și faceți copii și o familie”, adaugă Andrei Caramitru.

Chiar și cu familie și cu obligații ce decurg de aici față de un soț și față de copii, acest gen de femeie își poate construi o carieră și se poate realiza financiar, consideră Caramitru. La final, el insistă pe ideea de comunicare și de abandonare a extremelor, fie dreaptă, fie stângă, și la unitatea care să permită trecerea peste orice neînțelegeri de natură ideologică.

„Poți avea și o carieră în paralel, stai liniștită. Dacă ne calmăm cu toții și stăm un pic să gândim și ne liniștim și comunicăm între noi și ne ajutăm unii pe alții putem trece peste momentul ăsta nasol de tot. Dacă nu - viitorul va fi groaznic”, conchide Andrei Caramitru.