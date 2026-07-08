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UNTOLD 2026 anunță line-up-ul final: MEDUZA 3Live vine în premieră în România, iar Alan Walker, Solomun și BBNO$ se alătură programului

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Festivalul UNTOLD a anunțat line-up-ul final pentru ediția din 2026, care va avea loc între 6 și 9 august la Cluj-Napoca. Printre ultimele nume adăugate în program se află Alan Walker, Solomun, Tujamo, BBNO$, Padre Guilherme și MEDUZA 3Live, un show prezentat pentru prima dată în România.

Festivalul Untold
UNTOLD a anunțat line-up-ul final pentru ediția din 2026. Foto arhivă

Noile confirmări completează lista de peste 200 de artiști anunțați pentru această ediție, între care se numără Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo-Rida, Kygo, The Chainsmokers, Martin Garrix și Carl Cox.

MEDUZA 3Live, premieră în România pe Mainstage

Una dintre noutățile ediției din acest an este show-ul MEDUZA 3Live, prezentat pentru prima dată în România.

Proiectul italian este format din Luca De Gregorio, Mattia Vitale și Simone Giani și este cunoscut pentru piese precum „Piece Of Your Heart”, „Lose Control” și „Paradise”, precum și pentru colaborări cu artiști internaționali.

MEDUZA s-a remarcat printr-un stil care combină elemente de house, deep house și influențe melodice, iar la UNTOLD va prezenta un format de show live pe scena principală.

Alan Walker revine la UNTOLD

Alan Walker se întoarce la UNTOLD în 2026. DJ-ul și producătorul norvegian de origine britanică este cunoscut pentru producții precum „Faded” și „Alone”, care i-au adus recunoaștere internațională.

Artistul și-a construit identitatea muzicală în zona electronică melodică, combinând producțiile dance cu elemente inspirate din cultura digitală și universurile vizuale asociate comunităților online.

Solomun, pe scena Galaxy

Solomun revine la UNTOLD cu un set programat pe scena Galaxy.

DJ-ul și producătorul este unul dintre numele cunoscute ale scenei house și techno internaționale. Este fondatorul labelului Diynamic și este asociat cu un stil bazat pe linii melodice, influențe deep house și melodic techno.

BBNO$ vine pentru prima dată la UNTOLD

Rapperul canadian BBNO$ va participa pentru prima dată la UNTOLD, pe scena Alchemy.

Artistul este cunoscut pentru combinația dintre hip-hop, rap și pop, dar și pentru popularitatea obținută pe platforme precum TikTok și YouTube. Printre piesele sale cunoscute se numără „Lalala”, realizată împreună cu Y2K, „Edamame” și „it boy”.

Sting va concerta la UNTOLD 2026. Legenda muzicii rock va urca pe scena festivalului de la Cluj-Napoca

ZAMNA continuă colaborarea cu UNTOLD

UNTOLD continuă parteneriatul cu ZAMNA, concept de festival de muzică electronică lansat în 2017 în Tulum, Mexic.

ZAMNA va avea un takeover în ziua de vineri a festivalului. Brandul este asociat cu evenimente de muzică house, techno și melodic techno organizate în mai multe țări și orașe internaționale.

Programul UNTOLD 2026 pe zile

Joi, 6 august

Prima zi a festivalului îi aduce pe Mainstage pe Sting, The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley.

Pe scena Galaxy este programat Carl Cox, iar la Alchemy vor urca Gramatik, Grasu XXL și Marko Glass ft. Bvcovia. La Daydreaming este anunțat Whomadewho Hybrid DJ Set.

Vineri, 7 august

A doua zi de festival îi include pe Mainstage pe Zara Larsson, Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya.

Programul scenei Galaxy îi include pe Gordo și Maceo Plex. La Alchemy vor evolua Pendulum și Erika Isac, iar la Daydreaming sunt programați Sébastien Léger și Mano Le Tough.

Sâmbătă, 8 august

Ziua de sâmbătă include concertul lui Lewis Capaldi, anunțat ca premieră în România, precum și aparițiile lui Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA pe Mainstage.

La Galaxy sunt programați Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati.

Pe scena Alchemy vor evolua Denzel Curry, Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ștefan și Albert NBN.

La Daydreaming sunt programați Rampue și Shimza.

Duminică, 9 august

Ultima zi a festivalului îi aduce pe Mainstage pe Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB și Padre Guilherme.

Pe scena Galaxy sunt programați MRAK, Jamie Jones și Sara Landry.

La Alchemy vor urca Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava.

Programul scenei Daydreaming se încheie cu Jan Blomqvist.

Organizatorii au anunțat că line-up-ul complet pentru scenele Daydreaming, Time, Retro Fantesia, Tramvai și Soul Circle este disponibil pe site-ul oficial al festivalului.

UNTOLD ONE are loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca.

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