„Marș la Moscova”. Protest în fața Ambasadei Rusiei, organizată de Lupii Tricolori: „Împotriva trompetelor și conservelor rusești care manipulează românii”

Mișcarea Lupii Tricolori anunță organizarea unei manifestații pașnice luni, 2 martie, între orele 17:00 și 20:00, în fața Ambasada Rusiei la București. Protestul are ca scop atragerea atenției asupra fenomenului de dezinformare și a promovării unor narațiuni considerate contrare interesului național în spațiul public românesc.

Organizatorii susțin că anumite persoane publice și politicieni promovează mesaje favorabile Rusia, care ar manipula „românii de bună credință”, ar submina încrederea în instituții și ar instrumentaliza simboluri naționale și religioase în scop politic. În acest context, participanții sunt invitați să vină cu tricolorul, pancarte, trompete simbolice și conserve, sub sloganul „Marș la Moscova”, se arată într-un comunicat de presă transmis de organizatori.

Data aleasă are o semnificație specială, potrivit organizatorilor: pe 2 martie se împlinesc 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Cu această ocazie, va avea loc un moment de comemorare, prin aprinderea de candele, în memoria eroilor basarabeni care au luptat în 1992 pentru apărarea Republicii Moldova.

În comunicat se mai arată că protestul este îndreptat împotriva mesajelor care:

- subminează încrederea între cetățeni și în autorități;

- folosesc simboluri religioase și naționale în scop politic;

- susțin distanțarea României de Uniunea Europeană și NATO;

- contestă necesitatea unei apărări naționale solide;

- relativizează agresiunea Rusiei în regiune;

- promovează abandonarea Republicii Moldova în fața presiunilor externe.

„Protestăm împotriva trompetelor și conservelor rusești care manipulează românii. Ne luăm tricolorul înapoi. Comemorăm eroii căzuți în războiul de pe Nistru ’92. Trompetele de jucărie, conservele și pancartele sunt binevenite. Candelele pentru comemorarea eroilor sunt de asemenea binevenite. (...) Mesajul nostru este unul clar: România aparține spațiului democratic european”, transmit organizatorii, care precizează că manifestația va fi una pașnică.

Vocea publică a grupului civic Lupii Tricolori este Adrian Băzăvan, care a strigat „Marș la Moscova!” în mai multe ocazii către susținătorii lui Călin Georgescu, la diverse proteste de-a lungul timpului.

Lupii Tricolori, grupare din care face parte, este o organizație civică relativ nouă care a devenit vizibilă atât în mediul online, cât și în spațiul public printr-un mesaj patriotic puternic, centrat pe valorile naționale și pe simboluri precum tricolorul. Membrii grupului promovează un patriotism activ, care nu se limitează la festivități, ci presupune implicare civică și apărarea interesului național.