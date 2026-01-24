Video Adrian Băzăvan de la „Lupii Tricolori”, oprit de jandarmi în parcul Carol, unde se desfășura mitingul pro-Georgescu: „Întinează memoria pașoptiștilor și a făuritorilor Unirii”

Mișcarea Lupii Tricolori îi acuză pe Călin Georgescu și pe cei pe care îi numește „securiștii săi” că ar folosi simbolurile naționale fundamentale în scopuri politice. Organizația afirmă că Jandarmeria ar fi permis desfășurarea unui marș neautorizat spre Piața Victoriei, organizat de susținătorii lui Georgescu, protejând participanții de intervenția autorităților, deși pe ei i-a oprit.

Potrivit unei postări, grupul Lupii Tricolori susține că au încercat să recupereze aceste simboluri printr-un eveniment intitulat „Marș la Moscova!”, dar că acțiunea a fost oprită de Jandarmerie, pe motiv că proteja persoanele vizate.

„Călin Georgescu și securiștii săi nu au nicio legătură cu Ziua Unirii Principatelor și ziua fondării statului român modern, și nici cu Monumentul Ostașului Necunoscut. Ei întinează memoria pașoptiștilor și a făuritorilor Unirii, care au luptat pentru a aduce România în Europa și a o scăpa definitiv din întunericul estului”, se arată în postare.

„Lupii Tricolori” mai susțin că Georgescu și susținătorii săi ar dezbina România, atacând statul român prin conturi false și influențe externe, promovând o relație favorabilă cu Rusia:

„Ei nu unesc România, ci o dezbină. Slăbesc societatea prin minciună și atacă statul român cu mii de conturi false, bani la sacoșă si arme. Nu vorbesc o clipă de Rep. Moldova ori de Unire, ci susțin “înțelepciunea rusă” conform căreia România trebuie să fie prietenă cu imperiul din est și să nu îi ajute pe cei agresați de acesta.”

Sursa video: Lupii Tricolori

În plus, grupul îl critică pe Georgescu, afirmând că acesta „nu s-a sacrificat o clipă pentru țară” și că locuiește în vile din Viena și București, fiind apărat de „o ceată de mercenari”, fără a avea un loc de muncă sau venit stabil de peste 10 ani.

Postarea face referire și la istoria unirii: „Unirea Principatelor s-a realizat după înfrângerea Rusiei în 1856. Iar Unirea de la 1 decembrie a avut loc după înfrângerea Rusiei în 1917. Următoarea Unire cu Republica Moldova se va întâmpla de asemenea după ce Rusia pierde”.

Într-o altă postare, Lupii Tricolori acuză că susținătorii lui Georgescu au ocupat locul lor la Monumentul Ostașului Necunoscut și că o „armată de mercenari” ar fi fost prezentă pentru a asigura protecția liderului pro-politic.

Vocea publică a grupului civic „Lupii Tricolori” este Adrian Băzăvan, care a strigat „Marș la Moscova!” în mai multe ocazii către susținătorii lui Călin Georgescu, la diverse proteste de-a lungul timpului.

„Lupii Tricolori”, grupare din care face parte, este o organizație civică relativ nouă care a devenit vizibilă atât în mediul online, cât și în spațiul public printr-un mesaj patriotic puternic, centrat pe valorile naționale și pe simboluri precum tricolorul. Membrii grupului promovează un patriotism activ, care nu se limitează la festivități, ci presupune implicare civică și apărarea interesului național.