search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Acești oameni uită că Rusia e inamicul nostru”. Bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, amendat și pentru incidentul de pe 1 Decembrie

0
0
Publicat:

Bărbatul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii, în timpul protestului AUR de joi seară, a explicat de ce a recurs la acest gest și a dezvăluit că a fost amendat și pentru acțiunile care au avut loc 1 decembrie, când a strigat aceeași replică celebră către Călin Georgescu.

Adrian Băzăvan, bărbatul care a strigat „Marș la Moscova!” FOTO: Facebook/Adrian Băzăvan
Adrian Băzăvan, bărbatul care a strigat „Marș la Moscova!” FOTO: Facebook/Adrian Băzăvan

„Poliția Română m-a amendat pentru că am „perturbat activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”.

Cetățenii care au mânjit Ziua Națională, Catedrala Reîntregirii, Monumentul Unirii și Imnul Național cu sloganurile lor politice minoritare. Iar pentru că am spus un mesaj în dezacord cu ei, m-au lovit și îmbrâncit. Iar în plus, tot eu sunt amendat. De cei care m-au lovit, n-am auzit încă nimic”, a scris Adrian Băzăvan pe pagina sa de Facebook.

El a postat o imagine cu procesul verbal pe care l-a primit, în care se menționează că „În data de 01.12.2025 ora/perioada 09.00, în municipiul Alba Iulia (...) a săvârșit următoarele: În urma declarațiilor martorilor și a imaginilor apărute în spațiul public s-a stabilit faptul că susnumitul a provocat scandal în locul mai sus menționat, perturbând activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”. Pentru aceste acțiuni, bărbatul a fost amendat cu suma de 200 de lei, conform procesului verbal.

Amintim că, în timpul evenimentelor de la Alba Iulia de pe 1 decembrie, Adrian Băzăvan, de la „Lupii Tricolori”, l-a acuzat public pe Călin Georgescu de manipulare și i-a strigat „Marș la Moscova”, provocând reacții dure din partea susținătorilor, care l-au lovit și îmbrâncit.

Acesta a fost prezent și la protestul AUR de joi, 15 ianuarie, când a strigat același mesaj, fiind apoi amendat cu suma de 1.000 de lei. Ulterior, el a explicat de ce a recurs la acest gest.

„Era ziua culturii naționale, care a fost confiscată din nou de acești oameni care se declară patrioți, sau se declară suveraniști, un cuvânt lipsit de conținut și ne confiscă simbolurile naționale, au vrut să confiște Ziua Națională a României, Catedrala Reîntregirii, Monumentul Unirii, Imnul Național pe care l-au terfelit cu ocazia zilei de 1 decembrie și acum, mai nou, Ziua Culturii Naționale și pe Mihai Eminescu. Aceste simboluri naționale nu sunt momentul de lozinci politice”, a explicat el în podcastul lui Lucian Mîndruță.

Întrebat de ce la Moscova, el a răspuns: „Cred că majoritatea nu au nicio legătură directă cu Rusia, însă ceea ce spun și promovează, voit sau nevoit, se potrivește perfect cu narațiunea Rusiei, să nu ne înarmăm, să nu devenim puternici, să nu doborâm armele rusești care invadează spațiul aerian românesc (...) Acești oameni, din păcate, uită că inamicul de secole al nostru este Rusia, care ne-a luat pământurile, ne-a ocupat, ne-a violat femeile, ne-a omorât bărbații, ne-a adus comunism pe tanc și a încercat să ne schimbe identitatea”.

„Lupii Tricolori”, grupare din care face parte Adrian Băzăvan, este o organizație civică relativ nouă, care a devenit vizibilă atât în mediul online, cât și în spațiul public printr-un mesaj patriotic puternic, centrat pe valorile naționale și pe simboluri precum tricolorul. Membrii grupului promovează un patriotism activ, care nu se limitează la festivități, ci presupune implicare civică și apărarea interesului național.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Gerul adevărat abia acum se instalează! Va fi mai frig ca până acum, aerul siberian ajunge în România
playtech.ro
image
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Negoiță schimbă regulile privind parcarea neregulamentară în Sectorul 3. Mașina nu se mai ridică dacă șoferul a afișat un număr de telefon, dar amenda se plătește
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
image
O descoperire remarcabilă în medicină ar putea ajuta milioane de pacienți cu boli autoimune
click.ro
image
Zodiile care astăzi, 16 ianuarie, au o oportunitate profesională de nerefuzat. Pot pune mâna pe jobul mult visat și un salariu fabulos
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!