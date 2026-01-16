Video „Acești oameni uită că Rusia e inamicul nostru”. Bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, amendat și pentru incidentul de pe 1 Decembrie

Bărbatul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii, în timpul protestului AUR de joi seară, a explicat de ce a recurs la acest gest și a dezvăluit că a fost amendat și pentru acțiunile care au avut loc 1 decembrie, când a strigat aceeași replică celebră către Călin Georgescu.

„Poliția Română m-a amendat pentru că am „perturbat activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”.

Cetățenii care au mânjit Ziua Națională, Catedrala Reîntregirii, Monumentul Unirii și Imnul Național cu sloganurile lor politice minoritare. Iar pentru că am spus un mesaj în dezacord cu ei, m-au lovit și îmbrâncit. Iar în plus, tot eu sunt amendat. De cei care m-au lovit, n-am auzit încă nimic”, a scris Adrian Băzăvan pe pagina sa de Facebook.

El a postat o imagine cu procesul verbal pe care l-a primit, în care se menționează că „În data de 01.12.2025 ora/perioada 09.00, în municipiul Alba Iulia (...) a săvârșit următoarele: În urma declarațiilor martorilor și a imaginilor apărute în spațiul public s-a stabilit faptul că susnumitul a provocat scandal în locul mai sus menționat, perturbând activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”. Pentru aceste acțiuni, bărbatul a fost amendat cu suma de 200 de lei, conform procesului verbal.

Amintim că, în timpul evenimentelor de la Alba Iulia de pe 1 decembrie, Adrian Băzăvan, de la „Lupii Tricolori”, l-a acuzat public pe Călin Georgescu de manipulare și i-a strigat „Marș la Moscova”, provocând reacții dure din partea susținătorilor, care l-au lovit și îmbrâncit.

Acesta a fost prezent și la protestul AUR de joi, 15 ianuarie, când a strigat același mesaj, fiind apoi amendat cu suma de 1.000 de lei. Ulterior, el a explicat de ce a recurs la acest gest.

„Era ziua culturii naționale, care a fost confiscată din nou de acești oameni care se declară patrioți, sau se declară suveraniști, un cuvânt lipsit de conținut și ne confiscă simbolurile naționale, au vrut să confiște Ziua Națională a României, Catedrala Reîntregirii, Monumentul Unirii, Imnul Național pe care l-au terfelit cu ocazia zilei de 1 decembrie și acum, mai nou, Ziua Culturii Naționale și pe Mihai Eminescu. Aceste simboluri naționale nu sunt momentul de lozinci politice”, a explicat el în podcastul lui Lucian Mîndruță.

Întrebat de ce la Moscova, el a răspuns: „Cred că majoritatea nu au nicio legătură directă cu Rusia, însă ceea ce spun și promovează, voit sau nevoit, se potrivește perfect cu narațiunea Rusiei, să nu ne înarmăm, să nu devenim puternici, să nu doborâm armele rusești care invadează spațiul aerian românesc (...) Acești oameni, din păcate, uită că inamicul de secole al nostru este Rusia, care ne-a luat pământurile, ne-a ocupat, ne-a violat femeile, ne-a omorât bărbații, ne-a adus comunism pe tanc și a încercat să ne schimbe identitatea”.

„Lupii Tricolori”, grupare din care face parte Adrian Băzăvan, este o organizație civică relativ nouă, care a devenit vizibilă atât în mediul online, cât și în spațiul public printr-un mesaj patriotic puternic, centrat pe valorile naționale și pe simboluri precum tricolorul. Membrii grupului promovează un patriotism activ, care nu se limitează la festivități, ci presupune implicare civică și apărarea interesului național.