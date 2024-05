Mâncați de pe stradă în concediu? „Eu am luat o bacterie din carne și aproape 7 ani mi-am cautat de leac“

Vacanțele din țări exotice din Asia oferă printre „experiențele de neratat” și mâncatul în stradă. Dacă unii turiști români spun că este „un păcat capital” să nu încerci, alții au rămas cu amintiri neplăcute.

Carmen recomandă, pe un grup dedicat călătoriilor, drept o experiență de neratat în Vietnam mâncatul „de pe stradă”.

„Vietnamul este una dintre țările în care dacă ajungi și nu mănânci pe stradă este ca și cum ai comite un păcat capital. De la supe excepționale până la frigărui mici, mititele cu arome și gusturi minunate, de la aluaturi care învelesc tocături sau legume delicioase până la dulciuri pe care le vei visa toată viață, mâncarea stradală a Vietnamului este absolut fabuloasă!”, spune Carmen.

Călătoarea a văzut și câini la proțap și promite că va încerca: „Fie pe stradă pe scăunele, fie la mici locante aparent prăpădite, fie în piețele de zi și de noapte, Vietnamul îți vă arata atâtea fețe culinare ale lui încât nu vei fi sătul niciodată! Și da, ca să știți: am văzut și câini la proțap! Nu am putut mânca, dar data viitoare promit că încerc!”

„Ei folosesc totul și orice din animal”

Mulți membri ai grupului privesc cu scepticism acest îndemn.

„Ce naiba să mănânci că… nu știi ce mănânci!”, a comentat Maria. „Și ce? Dacă gustul este bun, e bun și gata!”, a replicat Carmen.

„Acum, ultima oară, am stat aproape 4 luni în Vietnam și, spre deosebire de alte dăți, acum am încercat mult mai multă mâncare specifică și necunoscută nouă, vesticilor. Cu Google Translate merge acolo unde comerciantul nu știe engleză. Așa am aflat ce mâncam. Apoi, relaționând cu localnici vorbitori de engleză, ei pot recomanda mâncăruri "neturistice", dar apreciate de ei, deci e o altă variantă de a ști ce mănânci”, explică ea.



Problema uneori este că, spune turista, că ei folosesc totul și orice din animal: „Deși îți spune clar ce e, parcă nu poți accepta de la început sau nu auzi. Șorici fâșii înfășurat în frunză de banane ... sau carne de porc fermentată. Ambele muuuult mai bune la gust decât par, cât despre carnea fermentată, nu mai zic!”



„Eu am luat o bacterie din carne și aproape 7 ani mi-am căutat de leac”

Ika a povestit o experiență negativă după ce a mâncat de pe stradă: „Mâncați de pe stradă, eu am luat o bacterie din carne și aproape 7 ani mi-am căutat de leac și aveam deja stomacul kaputt, bacteria se alimenta în stomacul meu... În România aveam diagnostic de gastrită și abia în străinătate după 7 ani de tratament am aflat că de fapt am o bacterie rezistentă la multe antibiotice. Biopsie, și multe gastroscopie, și test de respirație, colonoscopie... aveți idee?”

Medicii i-au zis că este o bacterie care se ia din țările de est din carne. „Trei diferite antibiotice am luat. Mi-am revenit, dar nu în România. Aveți grijă ce mâncați... poate am avut eu ghinion... Și acuma nu aș face experimente.”

„Bacteria poate fi luată de oriunde. Nu are legătură cu ce vorbim noi aici”, i-a replicat Carmen.

„Absolut minunată mâncarea stradala vietnameză. În prima zi a șederii noastre în Hanoi am avut norocul să facem un food tour cu niște studente vietnameze. A fost extraordinar!”, a completat el.

„La șanț, acolo găteală...”- a comentat Cristina.

Maria a susținut că, de fapt, „câinii nu mai sunt de actualitate“. „Ici și colo se mai "păstrează" tradiția, lucrurile au început să se schimbe din punctul asta de vedere, chiar dacă vietnamezii mai au încă de lucrat la felul în care tratează animalele. Dar am văzut mulți oameni cu câini, la cafenele, cu ei în brațe, sau mâncând pe stradă, la o măsuță și câinele stand PE UN scăunel alături, am auzit pisici în lesă, la cafenea. Iar mâncarea vietnameză este de o diversitate incredibilă!”

„Pline de boli diferite, nici pe mâini nu se spală ăia”, a susținut Dragoș.