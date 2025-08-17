Un pensionar a cerut divorțul după ce s-a îndrăgostit de o tânără generată de inteligența artificială

Un pensionar din China a cerut despărțirea de soția lui, fiind ferm convins că o femeie generată de inteligență artificială este adevărată și îi împărtășește sentimentele.

Un pensionar chinez în vârstă de 75 de ani, pe nume Jiang, a căzut recent victimă unei înșelăciuni neobișnuite, după ce s-a îndrăgostit de o fată generată de inteligența artificială. Totul a început când bărbatul a descoperit un avatar feminin pe rețelele sociale.

Deși pentru mulți era evident că imaginea era creată digital, Jiang a crezut că are de-a face cu o femeie reală. Nu l-au deranjat nici faptul că vocea și mișcarea buzelor avatarului nu se sincronizau. Pentru el, „iubita” virtuală era o persoană în carne și oase.

Cu timpul, pensionarul a devenit complet obsedat de conversațiile cu fata generată de AI. Ținea telefonul în permanență în mână și aștepta cu nerăbdare mesajele acesteia. Când soția i-a reproșat că petrece prea mult timp online, Jiang a reacționat neașteptat: i-a spus calm că vrea divorț, după o căsnicie de zeci de ani, pentru a se dedica exclusiv relației cu avatarul, relatează publicația chineză Sin Chew Daily.

Intervenția familiei

Abia după ce copiii săi i-au explicat cum funcționează inteligența artificială, bărbatul a realizat că „fata” de pe internet nu există în realitate.

Totuși, presa chineză notează că asemenea situații nu sunt izolate. Mulți vârstnici, mai ales cei singuri sau cu probleme de sănătate, cad victime ale avatarurilor AI, care devin tot mai realiste și persuasive.

Riscurile ascunse ale avatarurilor AI

În China, există numeroase personaje create cu ajutorul inteligenței artificiale: de la prezentatori de știri sau profesioniști respectabili, până la tinere atrăgătoare. Ele sunt programate nu doar să întrețină conversații, ci și să stimuleze consumul. Mulți bătrâni cumpără fără ezitare produsele promovate de aceste personaje digitale. În unele cazuri, avatarurile sunt folosite și pentru propagandă sau pentru a crea dependențe emoționale.

Experții avertizează familiile să fie vigilente. „Deși inteligența artificială are beneficii clare, ea poate deveni extrem de periculoasă pentru persoanele vulnerabile. Este important ca rudele să își supravegheze apropiații în vârstă, mai ales dacă petrec mult timp cu gadgeturile”, atrag atenția specialiștii.