Cum să îți petrecei o vacanță la Muzeul Antipa, spațiul cool, chiar și pe caniculă, povestește Dr. Luis Ovidiu Popa, Directorul muzeului de istorie naturală

Vara asta este cool la Antipa, chiar și pe caniculă. Răcorește-te și relaxează-te într-un spațiu care a traversat peste două secole de istorie.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este unul dintre cele mai importante din România și Europa de Est, fondat la 3 noiembrie 1834 de Marele Ban Mihalache Ghica, donator al unor valoroase colecții de monede, fosile, animale și artă.

Adăpostit din 1908 în sediul proiectat de Dr. Grigore Antipa – director vizionar între 1893 și 1944, care a introdus primele diorame biogeografice din lume – muzeul deține un patrimoniu științific de aproximativ 2 milioane de exemplare, organizate în colecții zoologice, geologice, paleontologice, de anatomie comparată, antropologie și etnografie.

Cu peste 500.000 de vizitatori anual, Antipa este un reper al cercetării și conservării biodiversității, dar și un spațiu inovator de educație și descoperire pentru toate vârstele.

La Interviurile Adevărul vine Dr. Luis Ovidiu Popa – Director Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” într-o ediție ghid despre cum să îți petrecei o vacanță la muzeu, spațiul cool, chiar și pe caniculă

De la invitat aflăm:

Cum s-a reinventat un muzeu care părea să fie doar pentru cercetători sau pasionații de zoologie, geologie, antropolgie?

Cum se construiește programul de expoziții, evenimente șo programe educative?

Care sunt cele mai ”cool” expiziții din vara acesta?

Cum a ajuns muzeul să fie atât de iubit de toate nișele de public?

Care sunt facilitătțile pe care muzeul le oferă audienței?

Cum este viața într-un muzeu?

La ce nivel este muzeul acum, comparativ cu instituții similate din Europa?

De ce mai are nevoie muzeul și care sunt proicetle de viitor?

Află despre două expoziții care își vor da fiori sau te vor duce în universul zborului colorat.

Urmărește o ediție specială despre cum să îți petreci o vacanță la Muzeul Antipa, spațiul cool, chiar și pe caniculă.