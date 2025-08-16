search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Summitul Putin-Trump. Fostul agent KGB a dat o lecție în Alaska despre cum se hrănește un narcisist

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, desfășurată la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska, a fost, în opinia analiștilor ucraineni, o demonstrație de tactică și manipulare – în care un fost spion sovietic a știut exact cum să alimenteze ego-ul unui lider imprevizibil și autodidact în politică externă, relatează Al Jazeera.

Vladimir Putin și DOnald Trump, întîlnire în Alaska/FOTO:AFP
Vladimir Putin și DOnald Trump, întîlnire în Alaska/FOTO:AFP

„Putin a știut cum să-l joace”, spune un analist politic de la Kiev, care a preferat să rămână anonim. Este o lecție de manual despre cum se construiește influența prin lingușire atent dozată și simboluri de putere.

Întâmpinat cu un zâmbet larg și un protocol demn de o vizită de stat, Putin a pășit pe covorul roșu pregătit de gazdă și a urcat în limuzina prezidențială americană, „The Beast”, oferindu-i-se o scenă pe care Kremlinul o va exploata propagandistic.

Flatarea ca armă diplomatică

Putin i-a oferit lui Trump ceea ce acesta pare să caute cel mai mult în politică: confirmarea propriei grandomanii. În cadrul conferinței de presă, liderul rus a reiterat ideea, vehiculată frecvent în retorica trumpistă, că războiul din Ucraina ar fi fost evitat dacă Donald Trump ar fi câștigat un al doilea mandat în 2020.

„Sunt convins că așa ar fi fost”, a declarat Putin, zâmbind, în fața jurnaliștilor.

Această strategie de a repeta și reformula declarațiile lui Trump, de a valida afirmațiile acestuia și de a-l pune în centrul discursului, a fost interpretată de analiștii ucraineni drept o tentativă deliberată de manipulare.

„Putin a oferit exact hrana de care are nevoie un narcisist: ecou, confirmare, atenție focalizată exclusiv pe el”, subliniază analistul ucrainean, care a contribuit la rapoarte pentru Congresul SUA despre conflictul din estul Europei.

Un summit fără conținut, dar cu multe implicații

Dincolo de spectacolul mediatic, întâlnirea nu a produs nimic concret: niciun acord, nicio schimbare de poziție, nici măcar un calendar de negocieri.

„S-a convenit că vor mai fi discuții”, a spus Trump. O formulare care, deși ambiguă, permite Kremlinului să sugereze că dialogul cu Washingtonul este deschis – chiar dacă pe fondul unei agresiuni militare active împotriva unui stat suveran.

Putin a vorbit de două ori mai mult decât Trump în conferință, adăugând o lecție de istorie despre Alaska și amintind de parteneriatul sovieto-american în al Doilea Război Mondial – o încercare de a reaminti o perioadă în care Rusia și SUA apăreau ca aliați.

Refuzul celor doi lideri de a răspunde întrebărilor jurnaliștilor a fost perceput ca un semn clar că summitul a fost mai degrabă o mișcare de imagine decât o rundă de negocieri reale.

Ucraina, între realpolitik și marginalizare

Pentru Ucraina, mesajele transmise indirect sunt îngrijorătoare. Faptul că un lider acuzat de crime de război a fost primit cu onoruri pe teritoriul american echivalează, în opinia generalului Ihor Romanenko, fost adjunct al Statului Major General ucrainean, cu „o legitimare inacceptabilă”.

„Putin a fost reabilitat simbolic, într-un moment în care ar trebui să răspundă pentru agresiunea militară și crimele comise”, a declarat acesta pentru Al Jazeera.

Generalul subliniază că Trump nu a venit cu nicio propunere fermă privind un armistițiu și nici nu a reiterat politica sancțiunilor împotriva Rusiei.

„Lupta va continua. Până când Trump își va găsi voința politică – dacă o va găsi vreodată”, adaugă Romanenko.

China – elefantul din cameră

Discuțiile din spatele ușilor închise au inclus, potrivit analiștilor ucraineni, și un alt subiect fierbinte: echilibrul geopolitic în raport cu China. Rusia ar fi încercat să ofere Americii o cooperare economică și strategică în contrapartidă pentru concesii politice care i-ar consolida statutul global.

„Pentru Kremlin, Ucraina este doar un capitol într-un dosar mai mare – cel al repoziționării Rusiei ca pol geopolitic de sine stătător”, afirmă Igar Tișkevici, analist de la Kiev.

Totuși, nici Washingtonul, nici Beijingul nu par dispuse să recunoască Moscovei acest statut. Dar faptul că astfel de negocieri există, chiar și informal, pune sub semnul întrebării angajamentul SUA față de o victorie completă a Ucrainei.

Ce urmează?

În lipsa unor garanții clare, Kievul se așteaptă la o intensificare a atacurilor cu rachete și drone, dar și la o posibilă accelerare a mobilizării interne. Strategii ucraineni susțin că este nevoie de o „mobilizare deplină și echitabilă” și de reorientarea economiei către efortul de război.

Summitul de la Anchorage nu a schimbat cursul războiului – dar a transmis mesaje importante despre modul în care Rusia își construiește influența și despre cât de fragilă rămâne solidaritatea internațională atunci când e pusă față în față cu interese politice personale.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
gandul.ro
image
Horoscop 17 august. Zi plină de surprize în dragoste și reușite profesionale pentru toate zodiile
mediafax.ro
image
Un bărbat a făcut o descoperire unică. A găsit rămășițele unei creaturi care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
O turistă a fost taxată cu 12 euro că și-a agățat geanta în cuier: „Surpriza a venit cu bonul” Fenomentul ia amploarea în destinațiile de vacanță
playtech.ro
image
Șase zodii renasc din propria cenușă până pe 31 august. Vor avea noroc cu carul în următoarele luni
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Anunț privind pensia pentru 4,7 milioane de pensionari! Majoritatea au primit 2.800 de lei, prin poștă sau pe card
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!