A început goana după vacanțe. Țările care sunt la mare căutare printre români

Românii au început goana după vacanța perfectă. Agențiile de turism din țară au fost luate cu asalt în ultima lună, de cei care încearcă să își programeze concediul perfect.

Astfel, susțin specialiștii în domeniu, foarte multe persoane optează pentru concedii în străinătate, existând și câteva țări pe care le preferă.

A început goana după vacanțe

Chiar dacă pare devreme pentru programarea unui concediu, agenții de turism susțin că foarte multe persoane și-au programat vacanțele chiar de anul trecut, pentru a beneficia de prețuri mai avantajoase. În ultima lună, mai spus specialiștii în domeniu, foarte mulți clienți s-au adresat agențiilor, pentru a rezerva camere de hotel, în țări mai exotice decât România.

„Adresabilitatea a crescut foarte mult în ultima lună. Am putea spune că rezervarea vacanțelor a ajuns pe ultima sută de metri, mai ales pentru cei care doresc să profite de anumite oferte, să obțină oferte mai avantajoase. În continuare, la noi vin cei care își doresc concedii în străinătate, de multe ori optând pentru pachete all inclusive sau ultra all inclusive. Oamenii caută pachete complete, care să includă transport cu avionul, transport de la aeroport la hotel și alte facilități de acest gen. Putem spune că pretențiile clienților români a crescu de la un an la altul”, a precizat Andrei Corbea, agent de turism.

Țările care sunt la mare căutare printre români

Conform agenților de turism, există anumite țări care sunt la mare căutare printre români. Astfel, Grecia rămâne în top și anul acesta, dar există și alte destinații care câștigă, de la an la an, tot mai mult teren.

„În continuare, clienții sunt fascinați de frumusețile Greciei. Foarte mulți caută pachete all inclusive pentru această destinație, cum se întâmpla și în anii trecuți. Grecia rămâne, în continuare, destinația preferată de români. Cred că foarte mulți merg și în Bulgaria, pentru că acolo sunt prețuri mai avantajoase, dar mulți dintre ei nu apelează la ajutorul agențiilor pentru a petrece concediul în țara vecină. Spania este o destinație care câștigă tot mai mult teren în ultimii ani. Valencia a devenit o zonă preferată de clienții noștri, deoarece există multe stațiuni mai liniștite, mai retrase, dar pot avea parte și de forfota orașului. Totodată, există mulți clienți care optează pentru Cipru, o altă destinație care a devenit obișnuită pentru români. Și Italia a intrat în preferințele clienților noștri, reușind să atragă tot mai mulți adepți nu doar prin plajele pe care le au ci și prin cultura lor, prin obiective turistice”, a adăugat agentul de turism.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în primele cinci luni ale anului de 7,271 milioane de persoane, în creştere cu 20,2% comparativ cu perioada 1.1 - 31.5.2022, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).