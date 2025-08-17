search
Duminică, 17 August 2025
Ucrainenii dezvoltă drone „imposibil de bruiat” cu rază de până la 100 km: „Războiul s-a schimbat”

Război în Ucraina
Publicat:

O companie ucraineană de tehnologie militară lucrează la un nou tip de dronă cu fibră optică, capabilă să ajungă până la 100 de kilometri distanță de operator.

Ucrainenii dezvoltă drone „imposibil de bruiat” cu rază de până la 100 km FOTO: Profimedia
Ucrainenii dezvoltă drone „imposibil de bruiat” cu rază de până la 100 km FOTO: Profimedia

Un producător ucrainean de armament lucrează la o nouă generație de drone cu fibră optică, capabile să opereze la distanțe de până la 100 de kilometri și să reziste la contramăsurile electronice ale inamicului. Potrivit companiei, această inovație este esențială într-un război în care frontul se schimbă rapid.

Compania Fold, una dintre firmele ucrainene implicate în producerea dronelor pentru armată, și-a început activitatea cu aparate ce aveau o rază de 5 kilometri. Ulterior, a dezvoltat modele de 15 și apoi de 25 de kilometri, suficiente în fazele inițiale ale conflictului, când liniile inamice erau mai apropiate, relatează Business Insider.

„Astăzi, războiul s-a schimbat”, a declarat cofondatorul Fold, care s-a prezentat doar sub numele Volodimir, din motive de securitate. „Țintele de mare valoare sunt mai departe de linia frontului decât erau înainte, iar dronele trebuie să aibă rază mai mare pentru a le atinge”.

În prezent, pozițiile armatei ruse și ucrainene sunt mult mai distanțate, ceea ce a creat o „zonă gri” unde tancuri, vehicule blindate și soldați devin vulnerabili. „Raza de zbor de 10-15 kilometri este adesea insuficientă pentru a distruge ținte mari ale inamicului”, a explicat Volodimir.

Drone imposibil de bruiat

Dronele cu fibră optică funcționează diferit de cele clasice. În loc să fie controlate prin frecvențe radio, ele folosesc un cablu subțire și foarte lung care asigură o conexiune stabilă între aparat și operator. Acest sistem le face „practic imposibil de bruiat”, ceea ce le transformă într-o armă extrem de periculoasă.

Volodimir a subliniat că principalul obiectiv al companiei sale a fost menținerea acestei rezistențe la războiul electronic: „Așa am construit-o. Acesta a fost scopul principal al dezvoltării (sau invenției) noastre”.

Experții spun că, pentru soldați, singura șansă de a doborî o astfel de dronă rămâne o pușcă sau o armă de vânătoare, însă reușita ține în mare parte de noroc.

Drone de 100 km

Fold lucrează acum la o a doua generație de drone, care ar putea ajunge la o rază de 50 până la 100 de kilometri. „Dronele cu fibră optică de peste 30 de kilometri sunt mult mai relevante în acest moment al războiului”, a spus Volodimir.

Samuel Bendett, expert în drone și consilier în cadrul programului de studii despre Rusia de la Center for Naval Analyses din SUA, a confirmat că atât Rusia, cât și Ucraina dezvoltă drone cu spule de fibră optică de 40 km. „Există dovezi că asemenea atacuri au loc deja pe front”, a precizat acesta.

El a adăugat însă că „distanțele mai mari sunt cu siguranță posibile”, dar vor depinde de abilitățile piloților și de condițiile de pe teren.

Provocări și limite

Unul dintre punctele vulnerabile ale acestor drone este chiar cablul care le asigură legătura cu operatorul. Firele pot fi prinse de obstacole pe câmpul de luptă sau pot adăuga greutate suplimentară aparatului, reducând încărcătura explozivă pe care drona o poate transporta. Pentru a susține cabluri mai lungi, sunt necesare cadre mai mari, ceea ce crește costurile și scade agilitatea.

Totuși, Volodimir este convins că merită efortul: „Dronele cu fibră optică joacă un rol foarte important în eliminarea atacurilor. Ele distrug vehicule blindate și personal inamic la zeci de kilometri de pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei, acolo unde armele de calibru mic nu pot ajunge”.

Europa

