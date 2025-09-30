Video Ponta critică decizia MApN de a cumpăra tancuri: „Unde vă duceți cu ele? Toată lumea folosește drone”

Fostul premier Victor Ponta a criticat Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru decizia de a achiziționa tancuri Abrams, întrucât, în prezent „toată lumea folosește drone”.

Marți, 30 septembrie, MApN a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale.

Invitat la Marius Tucă, Ponta a criticat această achiziție.

„Tancurile alea pe care le-am cumpărat deja nu pot să iasă din unitatea în care se află (n.r. pentru că) nu ține șoseaua. Dacă le aduci pe 1 Decembrie să defileze, după aia trebuie să asfaltezi tot Kiseleff-ul și tot Bucureștiul, pe unde vin ele.

Avem războaie în desfășurare în lume, din păcate, cine se mai războiește cu tancuri? (...) Oameni buni, unde vă duceți cu tancurile? Cine conduce tancurile? Cine plătește motorina la tancuri? Astăzi toată lumea folosește drone. Nu ne mai trebuie tancuri”, a spus Victor Ponta.

„Pentru că trebuie să cheltuim 7 miliarde, care, atenție, a spus ministrul Apărării că vine cu o veste bună, că primim (de la UE – n. red.) 17 mld. euro. Nu, ne-au împrumutat. Ca să le cumpărăm pe ale lor, că noi nu le producem. Care România pe primul loc?.”

Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 milioane USD fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.

Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6.488,34 milioane Euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.