România își extinde cooperarea militară cu una dintre forțele nucleare ale lumii. Ce spune ministrul Apărării

Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit luni, 6 octombrie, la sediul MApN, cu președintele Comitetului Întrunit al Statelor Majore din Republica Islamică Pakistan, generalul Sahir Shamshad Mirza, aflat în vizită în țara noastră.

Discuțiile s-au axat pe extinderea cooperării militare dintre forțele armate ale celor două țări și pe analiza situației de securitate, atât din regiunea Mării Negre, cât și din Orientul Apropiat și cel Mijlociu, respectiv Asia de Sud și de Est, se arată într-un comunicat publicat pe pagina oficială a Ministerului Apărării Naționale.

Ministrul Ionuț Moșteanu a reliefat angajamentul României pentru consolidarea securității regionale și a subliniat rolul important al dialogului în domeniul apărării între România și Pakistan, una dintre forțele nucleare ale lumii.

„Vizita de astăzi reprezintă o oportunitate pentru consolidarea relațiile bilaterale în domeniul apărării și pentru identificarea de noi modalități prin care forțele noastre armate pot colabora în beneficiul ambelor părți”, a spus ministrul, potrivit comunicatului.

„Antrenamentele comune, pregătirea pentru participarea la misiuni internaționale, cooperarea tehnico-militară”

În cadrul întâlnirii, șeful Statului Major al Apărării a evidențiat domeniile de interes reciproc pentru Armata României și forțele armate pakistaneze.

„Antrenamentele comune, pregătirea pentru participarea la misiuni internaționale, cooperarea tehnico-militară și programele asigurate prin centre de perfecționare și instituții de învățământ militar reprezintă o parte dintre formele practice în care s-a materializat colaborarea noastră. Vom continua să cultivăm această relație și să găsim noi oportunități de a lucra împreună”, a precizat generalul Gheorghiță Vlad.

Programul în România al președintelui Comitetului Întrunit al Statelor Majore din Republica Islamică Pakistan include vizite la comandamentele categoriilor de forțe, la Direcția Generală pentru Armamente, precum și întrevederi cu reprezentanți din cadrul industriei naționale de apărare.

România a încheiat un acord de cooperare în domeniul apărării cu Republica Islamică Pakistan la începutul anului 2013. Colaborarea se desfășoară în cadrul unui comitet militar mixt, care organizează reuniuni anuale.