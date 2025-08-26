Ilie Bolojan, consultări cu miniștrii pe tema PNRR. Planul pus la cale pentru continuarea investițiilor

Premierul Ilie Bolojan a continuat consultările cu ministerele Transporturilor și Dezvoltării pentru a prioritiza proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și pentru a identifica surse alternative de finanțare pentru investițiile care nu se încadrează în PNRR.

Șeful Guvernului a reluat consultările cu ministerele cheie pentru a asigura implementarea PNRR

Consultările premierului Ilie Bolojan pe tema prioritizării investițiilor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au continuat astăzi cu ministerele Transporturilor și Dezvoltării, în scopul analizării proiectelor care vor fi mai departe susținute prin acest mecanism european și prin identificarea altor surse de finanțare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR, transmite Guvernul.

Proiectele de transport și de dezvoltare locală care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, precum și cele asumate de România drept ținte de investiții prin PNRR vor fi în continuare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației vor prezenta Guvernului, în scurt timp, proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanțare din PNRR, mai arată sursa citată.

Ce surse de finanțare mai are Guvernul la îndemână pentru proiectele aflate deja în derulare

Pentru celelalte proiecte contractate, care sunt vitale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a comunităților locale, vor fi identificate surse de finanțare din Programul Operațional Sectorial Transporturi, Fondul de Modernizare, Fondul Social European, alte surse de finanțare europene sau naționale.

”Pentru mediul economic și pentru dinamica implementării proiectelor este esențial să avem o radiografie clară a stadiului de realizare a investițiilor și a finanțărilor asigurate. Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte și etapizarea lor, pe baza unor principii clare de dezvoltare strategică, cu încadrarea în anvelopa de finanțare. Obiectivul nostru ferm este să menținem un nivel cât mai ridicat al investițiilor”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Discuții cruciale pentru Autostrada Moldovei și infrastructura feroviară

În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum și proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare.

În ceea ce privește Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, discuțiile s-au concentrat pe investițiile incluse în componenta ”Valul Renovării”, achiziționarea de vehicule nepoluante de către comunitățile locale și susținerea mobilității urbane durabile.

La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Întâlnirile de astăzi reprezintă a două rundă de consultări după cele din data de 21 august avute cu ministerele Sănătății, Educației și Mediului.

Consultările pentru prioritizarea finanțării proiectelor de investiții vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă și de investiții din PNRR.