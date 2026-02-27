search
Vineri, 27 Februarie 2026
Preoții catolici își scriu predicile cu ChatGPT. Ce spune Papa Leon despre astfel de practici

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în pregătirea predicilor, subliniind că tehnologia nu poate înlocui autenticitatea credinței.

Papa Leon al XIV-lea. FOTO: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea. FOTO: Profimedia

„A ține o predică adevărată înseamnă a împărtăși credința”, a declarat Suveranul Pontif, adăugând că inteligența artificială „nu va putea niciodată să împărtășească credința”.

În cadrul unei întâlniri cu ușile închise, detaliată ulterior de Vatican News, Papa a îndemnat clerul să evite „ispita de a pregăti predici cu ajutorul inteligenței artificiale”.

El a comparat exercițiul intelectual cu antrenarea mușchilor: „La fel ca toți mușchii din corp, dacă nu îi folosim, dacă nu îi mișcăm, ei mor. Creierul trebuie folosit, așa că și inteligența noastră trebuie exercitată puțin, pentru a nu pierde această capacitate”, a afirmat acesta.

Suveranul Pontif a criticat și tendința de a căuta „iluzii pe internet, pe TikTok”, apreciind că acestea nu pot substitui o conexiune spirituală autentică.

Declarațiile Papei vin într-un moment în care Vaticanul a lansat un sistem de traducere bazat pe inteligență artificială, capabil să redea în timp real celebrările liturgice din Bazilica Sfântul Petru în până la 60 de limbi.

Totodată, Papa Leon al XIV-lea a subliniat importanța studiului continuu, ca formă de disciplină spirituală și intelectuală. „Studiul în viața noastră trebuie să fie permanent, continuu. Când aud pe cineva spunându-mi – este adevărat, mi-a spus un preot – „Nu am mai deschis o carte de când am părăsit seminarul”, mă gândesc: „Doamne, ce trist!”, a concluzionat acesta.

Papa Leon și-a exprimat interesul pentru tema inteligenței artificiale și a demnității muncii încă din prima săptămână a pontificatului său, declarând Colegiului Cardinalilor, la scurt timp după alegerea sa în luna mai, că și-a ales numele în onoarea Papei Leon al XIII-lea, care a scris enciclica socială Rerum Novarum în contextul primei revoluții industriale.

