Analiză Mai ajung 500 de lei pe lună pentru un licean în 2026? Discuția aprinsă care împarte părinții din România în două

Stabilirea unui buget lunar pentru un adolescent a devenit o temă tot mai prezentă în multe familii din România, pe fondul creșterii costurilor din orașele mari și al schimbărilor în modul în care tinerii își construiesc viața socială.

Dincolo de suma în sine, discuția atinge o zonă mai profundă: educația din familie, responsabilitatea financiară și modul în care copiii sunt pregătiți pentru viața de adult.

Educația din familie și „cei 7 ani de acasă”, extinși spre educația financiară

Conceptul de „cei 7 ani de acasă” este, în mod tradițional, asociat cu respectul, bunul-simț și comportamentul în societate. În practică însă, el este tot mai des extins de specialiști și părinți și către educația financiară de bază.

Modul în care un copil înțelege valoarea banilor, raportul dintre muncă și recompensă, dar și diferența dintre nevoi și dorințe se formează adesea mult înainte de adolescență. În această etapă, părinții nu mai oferă doar reguli de comportament, ci și primele instrumente de administrare a banilor.

În multe familii, bugetul lunar pentru un adolescent devine astfel un exercițiu de echilibru: între independență și control, între libertate și responsabilitate, dar și între realitățile financiare ale familiei și presiunea socială resimțită de copil în grupul de prieteni.

Dezbaterea din online: între 500 de lei, experiențe personale și diferențe de perspectivă

Discuția despre suma potrivită pentru un licean a fost deschisă într-o comunitate online, unde un părinte a întrebat dacă un buget de 500 de lei pe lună este suficient pentru ieșirile sociale ale unui adolescent.

Împărțit la 30 de zile, bugetul de 500 de lei înseamnă aproximativ 16-17 lei pe zi. Cu acești bani, un adolescent și-ar putea cumpăra, de exemplu, un suc și un corn cu ciocolată, o cafea și un covrig ori o gustare similară. La fast food, cel mai ieftin produs, care are doar 109 grame costă 7,90 lei, iar un suc între 4,60 și 6,80 lei. Un meniu simplu, la promoție, care conține doar un burger, un suc si cartofi prăjiți ajunge la 14 lei.

În schimb, pentru activitățile care presupun socializare în oraș, precum o masă cu prietenii, un film sau o ieșire la o cafenea, este nevoie de regulă de sume semnificativ mai mari.

„Salutare! Ca să mai rupem șirul de postări despre politică vin către voi cu o întrebare legată de costul vieții pentru un licean într-un oraș mare din România (Cluj, Iași, Timișoara, București). Am un copil de 16 ani și încercăm să stabilim un buget lunar pentru banii de buzunar care să fie corect – nici să facă foamea, dar nici să spargă banii pe prostii. Momentan bugetul lui este de 500 de lei pe lună, dar de fiecare dată apar discuții că nu îi ajung și că ‘toți ceilalți au mai mult’. Având în vedere prețurile actuale, o ieșire banală la un burger și un suc te duce lejer spre 70-80 lei, încep să mă întreb dacă nu cumva am rămas eu setat pe prețurile de acum câțiva ani. Care credeți că este o sumă rezonabilă în 2026 pentru un adolescent care vrea să aibă o viață socială normală?”, a scris un părinte într-o discuție online.

Răspunsurile au venit rapid, iar mulți dintre participanți și-au comparat propriile experiențe din adolescență cu situația descrisă de autorul postării.

„500 de lei/lună doar de cheltuială pentru un licean mi se pare super ok. Eu cel mult le mai ceream părinților 10-50 lei o dată la câteva săptămâni când voiam să ies pe undeva”, a afirmat un internaut.

În aceeași linie a comparațiilor cu propriile experiențe, un alt participant a spus simplu: „Bugetul meu era bursa”.

O perspectivă similară, legată de resurse limitate în adolescență, a fost exprimată și de un alt utilizator: „Bugetul meu era alocația. Am prins și cu 42 de lei și cu 84 de lei mai târziu”, a adăugat un alt participant la discuție.

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Diferențele dintre generații și modul în care stilul de viață influențează cheltuielile au fost abordate în alte comentarii. Unii participanți au subliniat că totul depinde de cercul social și de obiceiurile de consum.

„Depinde și ce prieteni are. Dacă are colegi care o ard la cafea în fiecare zi după liceu și în weekend iese la un biliard/bowling/padel bugetul nu ține dar asta trebuie să învețe: banii zboară mai ales dacă nu îi cheltui conștient. Scopul până la urmă e ca puștiul să înțeleagă valoarea banului”, a afirmat un internaut.

În aceeași direcție, un alt comentariu a adus în discuție diferența dintre consumul ocazional și cel frecvent, raportat la prețurile actuale: „Nu pot să zic că mă pot raporta fix la prețurile curente, dar eu până în toamna lui 2024 când m-am mutat de acasă am fost strict sub cheltuiala alor mei dar nu aveam un buget setat pentru așa ceva, totuși cred că în general banii de ieșiri se învârteau pe la 200-250 maxim pe lună… ieseam doar la cafele/suc”, a răspuns un altul.

Există însă și opinii care susțin că suma de 500 de lei este suficientă pentru nevoile unui adolescent, cu accent pe disciplină și gestionarea atentă a banilor.

„Nu, 500 de lei e ok. Să învețe să prețuiască banii, să facă în viitor și să se învețe de mic la situații în care nu ai bani… viața socială normală o ai și cu 10 lei în buzunar”, a afirmat un participant la discuție.

Pe de altă parte, există și comparații directe cu costul vieții din orașe mari, unde chiar și un buget aparent generos poate fi consumat rapid.

„În Iași cu 500 pe lună te descurci și ca adult strict pentru ieșiri, nu știu ce naiba ar face un licean cu atâta”, a afirmat un internaut.

O altă perspectivă pune accent pe flexibilitatea bugetului și pe adaptarea lui la realitatea fiecărei familii, dar și pe rolul educației financiare în contextul adolescenței.

„Nu se poate răspunde la întrebare, e prea generală. Eu sunt de părere că trebuie să îl ajuți să își trăiască adolescența. Cum îți permiți tu mai bine… Poate unii copii ar învăța ceva din joburile la care au acces…”, a afirmat un participant la discuție.

Discuția continuă în aceeași direcție și în alte intervenții, unde se pune accent pe modul în care stilul de viață al grupului de prieteni influențează direct cheltuielile.

„Depinde ce stil de viață vrei să îi oferi… dacă prietenii lui rămân tot pe sucuri și ieșit în oraș iar el nu își permite va rămâne pe lângă, pe deasupra va acumula și frustrări fiindcă vede că nu își permite cât își permit ceilalți”, a afirmat un internaut.

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Adrian Negrescu: bugetul nu este problema centrală, ci modul de gestionare

Analistul economic Adrian Negrescu subliniază că accentul ar trebui să cadă mai degrabă pe educația financiară decât pe valoarea exactă a sumei oferite.

„Nu suma este importantă, ci modul în care copilul îi folosește. Acesta ar trebui să fie focusul fiecărui părinte. Copilul să devină capabil să gestioneze banii, să înțeleagă relevanța lor, cum să îi cheltuiască inteligent, să își înțeleagă opțiunile, prioritățile. Da, este foarte bine să ne învățăm copiii să gestioneze banii de mici, să înțeleagă valoarea banilor și să își facă planuri. Îi va ajuta să aibă un parcurs financiar predictibil în viitor. Altfel spus, de la vârste fragede ar trebui să le dăm copiilor un mic buget pe care ei singuri să și-l administreze”, a declarat Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

Întrebat despre nivelul bugetului lunar, analistul a subliniat că acesta depinde de situația fiecărei familii și de structura cheltuielilor copilului.

„E greu de spus, în funcție de puterea financiară a familiei. Trebuie calculat în funcție de obiceiurile de consum ale copiilor, de la jocuri și jucării la haine, încălțăminte, dulciuri, pasiuni etc. Fiecare copil este special, are așteptări diferite însă, cu siguranță, bugetul nu poate să fie unul exagerat ci de maximum câteva sute de lei. Aș spune 500 de lei dacă părinții au de unde, bani din care să își aloce și o parte din cheltuielile uzuale”, a explicat analistul.