Mafia motorinei: nouă șoferi de TIR români și maghiari, judecați în Austria. Cum au furat combustibil de peste jumătate de milion de euro

Nouă șoferi de TIR români și maghiari riscă pedepse cu închisoarea după ce au furat motorină de peste 500.000 de euro și au umplut rezervoarele camioanelor cu apă pentru a-și ascunde faptele.

Cazu a ajuns în fața Tribunalului Regional din Innsbruck. Nouă șoferi de camion, din România și Ungaria, sunt judecați pentru delapidarea a peste jumătate de milion de euro în motorină, pe care ar fi înlocuit-o cu apă pentru a nu fi prinși.

Potrivit acuzațiilor, cei nouă șoferi ar fi sustras combustibil de la angajatorul lor timp de mai mulți ani. Descoperirea a fost făcută pe baza unor înregistrări video care îi surprindeau pe șoferi transferând motorina în vehicule private sau containere, potrivit kosmo.

În fața instanței, inculpații au invocat dificultățile financiare drept motiv pentru faptele lor.

Un șofer român a povestit că „situația financiară a familiei mele era dificilă”, iar mai mulți dintre acuzați au precizat că salariile obținute în țările lor de origine nu depășeau 500 de euro.

Pentru a ascunde furturile, șoferii au reumplut rezervoarele cu apă după ce le goliseră de motorină. În apărarea lor, inculpații au susținut că superiorii le permisese să își umple rezervoarele pe cheltuiala companiei pentru călătoria de întoarcere.

De asemenea, au contestat cantitățile de combustibil atribuite fiecăruia, în special afirmația că ar fi fost delapidați 90.000 de litri.

Potrivit avocatului apărării, consumul de combustibil poate varia semnificativ în funcție de condițiile de exploatare și a cerut o expertiză, însă instanța a respins această solicitare.

De asemenea, au fost ridicate inconsecvențe în documentarea cazului: un rezervor de 1.200 de litri nu ar fi putut conține 1.260 de litri, contrar declarațiilor anchetatorilor.

Compania păgubită se pare că se baza pe încrederea acordată șoferilor și nu verifica chitanțele de combustibil.

Instanța a pronunțat pedepse cu închisoarea cu suspendare de până la nouă luni și, într-un caz, o amendă.

În plus, inculpații trebuie să ramburseze daune de până la 117.000 de euro de persoană. Verdictul nu este încă definitiv.