Percheziții de amploare în Constanța: rețea transfrontalieră de contrabandă cu petrol, destructurată de procurori

Procurorii DIICOT desfășoară, joi, zeci de percheziții la un operator portuar din Constanța, la sediile mai multor firme și la locuințele unor persoane, într-un dosar privind contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere și evaziune fiscală. Ancheta vizează 11 societăți comerciale suspectate că ar fi importat motorină între 2022 și 2025.

Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice, inclusiv la un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

DIICOT precizează că dosarul se află în faza de cercetări in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.

Mecanism sofisticat de contrabandă

„Probele administrate până în prezent au relevat suspiciuni privind constituirea, în jurul a două companii de export înmatriculate în țări din Europa, a unei grupări infracționale organizate, care ar acționa și în prezent și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat”, se arată în comunicatul DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, folosirea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate ar fi avut două efecte majore: distorsionarea pieței produselor petroliere, deoarece societăți intermediare relativ mici ar fi obținut profituri disproporționat de mari în raport cu operatori mari, și crearea condițiilor pentru evaziune fiscală prin omiterea totală sau parțială a înregistrării operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei, precum și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic sau a unor operațiuni fictive.

„Practici de acest tip ar fi fost facilitate de faptul că importatorii români ar fi operat cu coduri de acciză de tip «fără depozitare», ceea ce ar fi favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină)”, menționează DIICOT.

Verificări în desfășurare

La acest moment, se fac verificări cu privire la 11 societăți comerciale care ar fi importat motorină în perioada 2022–2025. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”, din cadrul IGJR.