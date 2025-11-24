Se ieftinesc benzina și motorina în Republica Moldova. Cât vor costa de marți, 25 noiembrie

Prețurile carburanților scad pentru prima dată după aproximativ o lună de creșteri cauzate de sancțiunile americane impuse asupra Lukoil. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri valabile pentru marți, 25 noiembrie 2025.

De marți, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 37 de bani (6,10 lei românești), iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 21 de lei și 17 de bani (5,52 de lei românești), scrie TV8 md.

În termeni reali, benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina cu 4 bani.

Astfel, prețurile scad pentru prima dată după aproximativ o lună de creșteri cauzate de sancțiunile americane impuse asupra Lukoil.

În România, la unele stații peco, litrul de motorină a depășit pragul de 8 lei, în timp ce benzina a ajuns la 7,60 de lei, ceea ce înseamnă că prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3,3% mai mult decât luna trecută.

Prețul poate fi influențat și de problemele de aprovizionare din regiune, atrag atenția specialiștii.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

Activele Lukoil au fost scoase la vânzare după ce SUA au impus sancțiuni companiei și au respins oferta traderului elvețian Gunvor. Termenul până la care potențialii cumpărători pot discuta cu Lukoil este 13 decembrie, iar pentru unele tranzacții va fi necesară aprobarea autorităților americane.