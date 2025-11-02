CTP acuză PSD că vrea să facă trafic de influență pe lângă președintele SUA: „De aici, soluția Sprânceană, care salva România deoarece s-ar fi tras de bretele cu Trump”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat un text duminică, 2 noiembrie, în care a vorbit despre „filosofia politică actuală a PSD față de Washington”, afirmând despre social-democrați că își „exprimă credința lor profundă în rezolvarea problemelor prin trafic de influență, nu prin relații instituționale, oficiale și profesioniste.”

În prima parte a postării, acesta amintește câteva episoade din timpul perioadei în care Marcel Ciolacu era premierul României. Potrivit gazetarului, PSD vrea să rezolve problemele prin relații personale și influență directă asupra lui Donald Trump, în loc să folosească canalele diplomatice oficiale și profesionale.

„Ce strigă PSD încă de pe vremea lui Ciolacu? Că diplomația română nu face destul pentru a fi pe felie cu Trump. Nu cu Statele Unite, nu cu Departamentul de Stat, nu cu Senatul sau Camera Reprezentanților, ci cu Donald Trump pe persoană fizică. Sau, măcar, cu cineva care are intrare la El. De fapt, dorința pesediștilor exprimă credința lor profundă în rezolvarea problemelor prin trafic de influență, nu prin relații instituționale, oficiale și profesioniste”, afirmă CTP.

„De aici, soluția Sprânceană, salvamarul lucios care salva România”

Amintește și de Dragoș Sprânceană, unul dintre cei doi emisari speciali desemnați de premierul Marcel Ciolacu în SUA, pe care l-a numit „salvamarul lucios care salva România deoarece s-ar fi tras de bretele cu Trump.” În primăvară, Sprânceană declarase că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar.

„De aici, soluția Sprânceană – parcă așa îl chema – ,salvamarul lucios care salva România deoarece s-ar fi tras de bretele cu Trump. De aici aulelile lui Știucă-Grindeanu că ar fi trebuit musai să «aranjăm» să fie retrase trupe americane din toată Europa de Est, dar nu din România. Că Oana Gheorghiu și Bolojan sunt de vină pentru o mișcare politico-militară americană de mult anunțată și mult peste capul României și întregii Europe”, a scris CTP.

În continuare, ziaristul critică PSD pentru că sancționează cetățenii pentru opiniile lor personale, comparând comportamentul cu metodele comuniste, și menționează că în SUA Congresul lucrează la o lege care ar împiedica retragerea trupelor americane din Europa.

„Acuzând-o pe doamna Gheorghiu pentru postarea indignată, când era persoană privată, împotriva comportamentului mizerabil al lui Trump și Vance față de Zelenski, PSD îi acuză pe toți cetățenii români, milioane, care au avut postări asemănătoare. Niciunul dintre aceștia nu ar mai avea dreptul să fie numit într-o funcție guvernamentală, indiferent de merite. Exact ca la comuniști: cutare a fluierat în Biserică, taică-su a avut simigerie sau cazan de țuică, prin urmare nu are voie să dea examen la facultate.

Acum, iacătă că un grup foarte puternic de senatori și reprezentanți republicani și democrați din Congresul SUA vor să înainteze o lege prin care să fie blocată retragerea de trupe americane din Europa ordonată de Pentagon”, continuă Cristian Tudor Popescu.

CTP: „Până și Asociația Veteranilor armatei americane se opune acestei manevre”

De asemenea, CTP afirmă că plecarea celor 600 de militari americani din România, prezentată de Trump ca „neimportantă”, este o greșeală strategică ce favorizează Rusia și afectează încrederea în NATO.

„Chestiunea neimportantă, «nu-i mare scofală», a plecării celor 600 de militari SUA din România, cum a fost expediată de Trump, este calificată drept «o greșeală majoră față de un aliat solid și de încredere ca România», o greșeală «în favoarea lui Putin și împotriva intereselor strategice ale Americii».

Până și Asociația Veteranilor armatei americane se opune acestei manevre, avertizând că «subminează încrederea în articolul 5 NATO». Carevasăzică, ce facem, unde ar trebui să avem o pilă, la Casa Albă, la Pentagon sau în Congres?”, afirmă acesta.

Nu în ultimul rând, CTP declară că încercările unor lideri de a se aranja pe lângă Trump nu dau rezultate, oferă exemplul Ungariei, în care premierul Viktor Orban „s-a contorsionat cu tot burdihanul ca să fie plăcut Kingului”, însă unde „trupe urmează să fie retrase”.

„Dar merge cu pilă la Trump? Merge pe dracu – V. Orban, care s-a contorsionat cu tot burdihanul ca să fie plăcut Kingului, a obținut nincs, canci pe ungurește – trupe urmează să fie retrase și din Ungaria, iar interdicția Washingtonului privind importul de petrol și gaze din Rusia nu-l ocolește nicidecum pe «maifrendul» Orban. Ba Trump și-a mai și bătut joc de ungurosul Viktor, cu abureala Mă-ta Party de Pace de la Budapesta (de ce n-am luat noi țeapa asta de la Trump?, chirăia PSD).

De fapt, despre ce vorbim? Toată filosofia politică actuală a PSD față de Washington și puterile europene este perfect sintetizată de… cine credeți? De chiar Traian Băsescu. Și sună așa: «Decât s-o sug la mai mulți licurici mai mici, mai bine o sug la licuriciul mai mare»”, încheie CTP.