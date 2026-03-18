Un judecător federal a decis reluarea emisiunilor postului Vocea Americii

Un judecător federal american a ordonat marţi reluarea emisiunilor postului public de radio Vocea Americii şi reangajarea a peste 1.000 de persoane concediate de la post în iunie anul trecut, notează AFP.

Decizia judecătorului federal Royce Lamberth vine la 10 zile după ce el a declarat că persoana aleasă de preşedintele american Donald Trump pentru a superviza concedierile masive de la Vocea Americii (VOA) a fost numită ilegal, invalidând astfel concedierile, scrie Agerpres.

Kari Lake, fostă prezentatoare de televiziune, a anunţat reduceri drastice ale finanţării şi personalului VOA după ce a fost numită şefa Agenţiei americane pentru Media Globală (USAGM), de care depinde VOA şi posturile sale surori Radio Europa Liberă, Radio Asia Liberă şi altele.

Anul trecut, Administrația Trump a anunțat concedierea tuturor angajaților acestui post, în cadrul unei serii de tăieri bugetare.

Voice of America a fost fondată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a transmite informații corecte în regimuri autoritare.