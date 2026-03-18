Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Testul de sânge care ar putea detecta cancerul cerebral. Ce au descoperit oamenii de știință

Un test de sânge ar putea ajuta la detectarea glioblastomului, una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral, și la monitorizarea evoluției bolii. Descoperirea a fost făcută de o echipă de oameni de știință de la Universitatea din Manchester și publicată în revista Neuro-Oncology Advances. Metoda ar putea oferi o alternativă mai rapidă și mai puțin invazivă la investigațiile utilizate în prezent. 

Ce este glioblastomul

Glioblastomul este una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral la adulți, caracterizat de o progresie rapidă și un tratament dificil. Specialiștii subliniază că un diagnostic precoce poate influența semnificativ prognosticul pacienților, deoarece tumorile descoperite în stadii incipiente pot fi tratate mai eficient. 

În momentul de față, diagnosticul și monitorizarea bolii reprezintă un proces complex. Pacienții sunt evaluați prin investigații imagistice repetate, precum rezonanța magnetică (RMN), și, în multe cazuri, prin biopsii chirurgicale invazive. 

Cum ar putea schimba lucrurile testul de sânge

Noul test propus de cercetători ar putea completa aceste investigații și ar putea sprijini medicii în stabilirea diagnosticului și în urmărirea pacienților pe parcursul tratamentului.

Studiul a fost realizat de o echipă internațională coordonată de specialiști de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie, în colaborare cu cercetători din Danemarca și publicat în revista medicală Neuro-Oncology Advances

Cum funcționează testul

Testul se bazează pe identificarea a două proteine din sânge care pot acționa ca markeri ai prezenței tumorii. Cercetarea a arătat că această combinație poate identifica  glioblastomul cu o acuratețe de peste 90%.

Cercetătorii au verificat metoda pe parcursul întregului traseu terapeutic al pacienţilor cu această afecțiune: înainte şi după intervenţiile chirurgicală, în timpul radioterapiei şi al chimioterapiei. 

Nivelul markerilor s-a modificat în funcție de răspunsul la tratament: au scăzut în timpul chimioterapiei și au crescut atunci când boala a reapărut. Acest comportament sugerează că testul de sânge ar putea oferi informații utile despre răspunsul la terapie.

Pașii următori

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii precizează că este nevoie de studii clinice suplimentare pentru validarea metodei înainte de utilizarea sa în practică. În prezent, sunt în desfășurare cercetări în mai multe centre din Marea Britanie și la nivel internațional.

,,Mai este cale lungă până la utilizarea în practică , dar reprezintă o evoluție foarte promitățătoare în cercetarea din neuro-oncologie", a spus prof. Petra Hamerlik, cea care a condus cercetarea medicală. 

Oamenii de știință consideră că, în viitor, testul ar putea deveni un instrument important pentru diagnostic și monitorizare, oferind o metodă mai simplă de evaluare a pacienților cu tumori cerebrale.

