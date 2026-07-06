search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Gândacul japonez, noua amenințare pentru agricultură: atacă peste 300 de specii de plante și poate provoca pagube de miliarde de euro

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gândacul japonez, unul dintre cei mai periculoși dăunători agricoli din lume, se extinde în Europa și reprezintă o amenințare serioasă pentru culturi, livezi și pășuni. Considerat de Uniunea Europeană un dăunător prioritar de carantină, insecta poate ataca între 300 și 400 de specii de plante. 

Gândacul japonez, un pericol pentru culturile agricole
Gândacul japonez, unul dintre cei mai periculoși dăunători Foto: shuterstock

Ce culturi sunt cele mai expuse

Gândacul japonez este extrem de lacom și afectează atât plantele agricole, cât și cele horticole. Printre culturile cele mai vulnerabile se numără porumbul, soia, cartofii și sparanghelul.

În cazul porumbului, adulții consumă frecvent mătasea știuletelui, ceea ce împiedică polenizarea și poate reduce semnificativ producția.

Dăunătorul atacă, de asemenea, vița-de-vie, pomii fructiferi și culturile de fructe de pădure. În pășuni, cele mai mari pagube sunt produse de larve, care se hrănesc cu rădăcinile ierbii și pot distruge suprafețe întinse de gazon și pajiști.

Autoritățile europene estimează că pagubele economice pe care le-ar putea produce se ridică la aproximativ 2,4 miliarde de euro anual.

Cum poate fi recunoscut

Gândacul japonez este adesea confundat cu gândacul de mai sau cu gândacul de trandafir, însă are câteva caracteristici care îl diferențiază.

„Adultul măsoară aproximativ un centimetru, are capul și toracele de culoare verde metalizat, iar elitrele sunt maro-cupru. Cel mai ușor poate fi identificat după cele cinci smocuri albe de peri de pe fiecare parte a abdomenului și alte două smocuri la capătul acestuia, semn distinctiv al speciei”, potrivit unei publicații de specialitate.

Ce trebuie făcut dacă este observat

Deoarece este încadrat ca dăunător prioritar de carantină în Uniunea Europeană, identificarea unui exemplar trebuie raportată imediat autorităților fitosanitare.

Specialiștii recomandă ca insecta să fie capturată și păstrată într-un recipient închis ermetic, după care să fie anunțat serviciul fitosanitar competent.

În zonele unde dăunătorul este confirmat pot fi impuse restricții privind transportul solului, al resturilor vegetale și al deșeurilor verzi, pentru a limita răspândirea accidentală a insectei.

Controlul gândacului japonez este complicat deoarece adulții se hrănesc la suprafață, în timp ce larvele trăiesc în sol. Astfel, tratamentele aplicate împotriva insectelor adulte nu elimină generațiile care continuă să apară din pământ.

Deși specialiștii arată că, în culturile de câmp, cele mai grave pierderi apar de regulă atunci când atacul este combinat cu perioade de secetă sau temperaturi ridicate, obiectivul Uniunii Europene rămâne eradicarea dăunătorului.

Fermierii sunt sfătuiți să monitorizeze periodic culturile și să acorde atenție caracteristicilor specifice ale insectei, în special smocurilor albe de peri de pe abdomen. Raportarea rapidă a oricărei suspiciuni este considerată esențială pentru limitarea răspândirii gândacului japonez și protejarea culturilor agricole.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
După ce a fost la inundațiile de la metrou la costum și cravată, Radu Miruță a ajuns la Summitul NATO, din Turcia, în tricou
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Cinci jucători de care Bergodi se desparte înainte de Dinamo Kiev – U Cluj. Ce se întâmplă cu Lukic? Exclusiv
fanatik.ro
image
Orașul mic din Europa desemnat „cea mai frumoasă capitală”: a detronat destinații celebre precum Paris sau Madrid
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
digisport.ro
image
Premierul Australiei, nevoit să-și ceară scuze după o declarație despre Kylie Minogue care a provocat un val de controverse
click.ro
image
Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Concedieri colective într-un județ din România. Sunt vizați 150 de angajați de la două firme
observatornews.ro
image
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Cât înseamnă un salariu „mare” în România, în 2026. Venitul care te plasează în top 10% cei mai bine plătiți român
playtech.ro
image
Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Mitică Dragomir știe cine se va impune în Portugalia – Spania
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Un român a dat nas în nas cu ”marele trădător al Ucrainei” și a spus-o fără ocolișuri: ”Niciodată! 100%”
digisport.ro
image
Un urs a ajuns în calea cicliștilor la Turul Sibiului. Imaginile au devenit virale pe internet
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
REZULTATE BAC 2026. Note mici, când și cum se depun contestațiile
romaniatv.net
image
S-au majorat amenzile rutiere de la 1 iulie! Avertisment pentru șoferi
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Un nou fenomen turcesc ajunge în România. Serialul care a cucerit audiențele din Turcia
click.ro
image
Andreea Ilie Dell Uomo, adevărul din spatele scandalului cu Poliția de la Opera din Brașov! Cine este femeia care o hărțuiește
click.ro
image
În plin val de speculații despre Cabral, Andreea Ibacka a făcut o confesiune emoționantă: „Mi-a fost greu să nu lăcrimez”
click.ro
Erling Haaland și Prințesa Ingrid Alexandra FOTO Instagram jpg
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
image
Un nou fenomen turcesc ajunge în România. Serialul care a cucerit audiențele din Turcia

OK! Magazine

image
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!