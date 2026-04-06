Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Factura uriașă la telefonul mobil cu care s-a trezit o pensionară, după o vacanță în Turcia. Spune că a vorbit doar de patru ori cu soțul ei

O pensionară de 75 de ani, din Germania, fostă profesoară de muzică, s-a trezit cu o factură de 16.615 euro la telefonul mobil după ce a fost în vacanță în Turcia și și-a sunat soțul rămas acasă ca să vadă ce face.

Factură telefon FOTO: Shutterstock
În toamna anului 2025, Christine Büttner, de 75 de ani, profesoară de muzică, a participat împreună cu sora sa la o excursie educațională organizată în Rodos. Programul includea și o excursie de trei zile în Turcia. Acolo, grupul de turiști a vizitat, printre altele, situri istorice precum Efes.

Soțul ei, Hermann (90 de ani), a rămas acasă. Christine Büttner a simțit că este posibil ca el să nu se simtă bine. Așadar, în Turcia, a folosit telefonul mobil în fiecare zi pentru a vorbi cu el. Potrivit propriilor declarații, în cele trei zile petrecute în Turcia, a purtat în total patru conversații scurte cu soțul ei din Germania. Costul, conform detaliilor de facturare: 37,86 euro, scrie Bild.

Însă profesoara de muzică a căzut și ea în capcana roamingului, pentru că nu a fost atentă. În timp ce Christine Büttner credea că vorbește la telefon cu soțul ei ca de obicei, în fundal, fără ca blocarea să fie activată pe telefonul ei mobil, se pare că rulau pagini web care consumau, fără să fie observate, cantități uriașe de date. Apoi a primit o factură de peste 16.600 de euro.

Ea a declarat pentru BILD: „A fost peste puterile mele. Eram distrusă. Eu primesc doar 943 de euro pensie.”

Cum s-a ajuns la această sumă?

Pe insula grecească Rodos se aplică roamingul gratuit în UE, dar nu și în Turcia.

Într-adevăr, Christine Büttner a primit mai multe SMS-uri de la operatorul de telefonie în timpul șederii sale în Turcia. În acestea a fost avertizată inițial că va atinge în curând limita de costuri de 59 de euro. Apoi a venit mesajul că această limită a fost atinsă și că poate anula protecția împotriva costurilor. Mai târziu, aceeași procedură s-a repetat cu o a doua limită de 119 euro. Christine Büttner a anulat ambele blocări prin SMS: „Voiam totuși să-l contactez pe soțul meu.” Nu era conștientă că în fundal se consumau date costisitoare (de exemplu, pentru actualizări, aplicații cloud).

Potrivit operatorului de telefonie, ea a consumat în Turcia aproximativ 100 de gigabytes. Aceasta corespunde aproximativ 33 GB pe zi sau descărcării a aproximativ 25 de filme HD. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „Anularea acestei protecții împotriva costurilor a fost o decizie conștientă a clientei. Pentru aceasta, la atingerea limitei de costuri respective, ea trebuie să trimită un SMS cu textul «Protecție costuri dezactivată».”

În cele din urmă, firma a cedat, cel puțin parțial, iar operatorul de telefonie mobilă a redus suma „din bunăvoință” la 1690 de euro. Profesoara a plătit între timp această sumă. 

