search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Jucăria deloc ieftină pentru care părinții plătesc fericiți banii. „E un trend, dar sper să țină”

0
0
Publicat:

O jucărie foarte populară în anii 2016-2017 a cucerit noua generație de adolescenți. Deși nu este deloc ieftină, părinții scot bucuroși banii din portofel și, mai mult, caută cu disperare soluții pentru a-și mulțumi copiii, pentru că anumite modele sunt „sold out”.

Foștii împătimiți își vând acum jucăriile pe site-urile de vânzări FOTO: FB/D.V.
Foștii împătimiți își vând acum jucăriile pe site-urile de vânzări FOTO: FB/D.V.

Kendama, foarte populară înainte de pandemie, revine în forță în preferințele adolescenților, spre bucuria părinților care văd o modalitate de a-i ține pe copii departe de telefoane. Copiii o iau cu ei la școală, unde se organizează adevărate campionate. Pare că este preocuparea centrală în timpul liber, din mărturisirile părinților de pe rețelele de socializare.

Problema intervine atunci când copilul dorește un model anume. În această perioadă anumite modele sunt „sold out” și în magazinele fizice și în cele online. Și atunci părinții cer ajutorul pe Internet. „Am aflat cu stupoare că nu e ce trebuie, nu e Krom Kendama”, mărturisește un părinte care a comandat o astfel de jucărie pentru a i-o oferi cadou copilului de ziua sa. După care a început să caute, mai întâi online, dar să fie livrată și la timp, în cele din urmă cerând o îndrumare pentru un magazin care să aibă stoc așa ceva.

La magazinele care chiar au „ce trebuie”, din mai toate orașele mari, se stă la coadă. Adolescenții care nu au norocul să găsească ce-și doresc în orașul lor parcurg zeci de kilometri doar să-și împlinească dorința. Un magazin din Craiova a postat un video cu doi puști care ar fi venit cu trenul de la Slatina pentru a-și cumpăra jucăriile dorite.

De când moda kendamelor a revenit, s-au „resuscitat” și grupurile mai vechi în care activează pasionați de acest joc. Aici găsești atât tutoriale video, cât și anunțuri de vânzare.

„Și fiul meu a scos-o din dulap”

O kendama dintre cele în vogă nu este tocmai ieftină. Prețul pentru „un ciocănel cu bilă”, după cum unii părinți văd această jucărie, începe de la aproximativ 200 lei. Variantele mult mai ieftine, pe care unii părinți le-au comandat de pe site-uri precum Shein sau Temu, sau le-au cumpărat din diverse magazine, au fost respinse de copii. Unii părinți și-au exprimat nemulțumirea și față de produsele cumpărate de pe site-uri cu pretenții, lăsând review-uri deloc favorabile și explicând că fie a sărit vopseaua, fie a crăpat lemnul, fie...

Krom POP Kendama și Sweets Kendamas, fiecare în diferite variante, apar cel mai des în căutările părinților.

Pentru tinerii care cu opt ani în urmă aveau astfel de preocupări a devenit acum un prilej bun de a vinde vechea jucărie ascunsă prin sertare, dacă aceasta nu le mai trezește interesul. „Și fiul meu a scos-o din dulap”, mărturisește un părinte, însă nu în scop de comercializare, ci pentru că la școală, în pauze, se organizează adevărate competiții.

În discuțiile de pe rețelele sociale intervin inclusiv cadre didactice, care îi încurajează pe părinți să le ofere copiilor jucăria dorită pentru că au observat că telefoanele au fost lăsate deoparte, nemaivorbind de faptul că folosirea jucăriei îi ajută să-și coordoneze mișcările și le educă răbdarea. În alte școli, în schimb, mai spun părinții, ar fi fost interzise, pe motiv că se pot întâmpla accidente și chiar că elevii ar fi început să le folosească pe post de „arme”.

Cum a apărut „nebunia kendama”

Jucăria este cunoscută drept una tradițională japoneză, dar are la bază un joc din Franța, Bilboquet. Jocul presupune manevrarea unei bile de lemn (tama), care este prinsă de un mâner (ken) cu o sfoară. Bila se aruncă și trebuie prinsă în diverse cupe sau pe spike (vârful mânerului). După mult antrenament, jucătorii ajung să execute mișcări care sunt adevărate cascadorii. 

Jocul a luat o amploare foarte mare în România în anii 2016-2017, devenind un adevărat fenomen urban printre copii și adolescenți, însă i-a „prins” și pe foarte mulți adulți. CRBL este una dintre persoanele publice care la acel moment au contribuit la popularitatea kendamei. Jucătorii au început să se adune în comunități, atât fizic, cât și online. Au apărut competiții și demonstrații cu sportivi profesioniști. „Valul” a început să se stingă atunci când alte jucării au devenit mai interesante.

După pandemie, cu aproximativ doi-trei ani în urmă, kendama a început să fie din nou popularizată, pe TikTok în special, trezind interesul noii generații de adolescenți.

Părinții sunt conștienți că interesul pentru jocul care îi scoate pe tineri afară și-i așază față în față nu va fi de foarte lungă durată.

Este un trend, e clar, dar sper să dureze”, este opinia unui părinte care adaugă că ar fi dispus să plătească o sumă chiar și mai mare pentru o astfel de jucărie având în vedere faptul că, cel puțin pentru o vreme, a învins telefonul.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Lovitură dură pentru un milion de pensionari. Ruşine naţională!
romaniatv.net
image
Se dau 500 de lei cadou pentru pensionari! Cum poți primi banii
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?