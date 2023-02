IT-iștii, boierii salariilor din România. Cine se mai află în top

Un salariu mediu din zona activităților de servicii în tehnologia informației și activități de servicii informatice este de 14.842 de lei brut, adică 9.395 de lei net, fiind cel mai mare din economie, potrivit datelor recente ale Institutului Național de Statistică (INS). Pe locul al doilea în top sunt salariile medii din extracția petrolului brut și a gazelor – 13.562 de lei brut, adică 7.984 de lei net, în timp ce pe locul al treilea sunt salariile medii din informații și comunicații – 12.987 de lei brut, adică 8.128 de lei net.

Salarii peste 10.000 de lei brut pe lună s-au înregistrat și în activități de servicii anexe extracției – 12.041 de lei brut (7.114 de lei net); fabricarea produselor din tutun – 11.109 lei brut (6.632 de lei net); fabricarea țițeiului – 12.606 lei brut (7.493 de lei net); transporturi aeriene 12.280 de lei brut (7.237 de lei net); activități de editare – 12.253 de lei brut (7.724 de lei net); intermedieri financiare și asigurări – 10.675 de lei brut (6.421 de lei net); asigurări și reasigurări – 11.302 lei brut (6.741 de lei net).

La polul opus, cele mai prăpădite salarii le au angajații din industria textilă – 3.625 de lei brut, adică 2.214 lei net pe lună, din fabricarea de mobilă – 4.308 de lei brut (2.626 de lei net) și din colectarea deșeurilor – 4.748 de lei brut, adică 2.863 de lei net.

Datele INS arată că salariul mediu din sănătate și asistență socială este de 7.070 de lei brut, adică 4.184 de lei, iar cel din învățământ – de 6.061 de lei brut, adică 3.561 de lei net.

Presiune mare pentru a obține programatori

Potrivit lui George Butunoiu, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în recrutarea de personal, piața de programatori din România este una foarte dinamică, în care joburile se pot schimba și de pe o zi pe alta, iar studiile de specialitate nu sunt neapărat necesare. „Toți cei care își caută acum joburi în IT se uită pe internet. Dacă anunțul nu conține și salariul oferit, se pierd trei sferturi dintre candidați, care, altfel, ar putea fi potriviți, interesați”, explică expertul.

Salariile de 2.000 de euro în mână, adaugă George Butunoiu, sunt oferite pentru programatori: „Presiunea este mare pe programatori, și pe bună dreptate, pentru că este nevoie de mulți. Pe alte domenii ale IT-ului, pe oameni de rețele, de harduri, presiunea este mult mai mică”.

Nevoia mare de programatori îi face pe angajatori să închidă ochii la nivelul de calificare al celor care aplică pentru job. „Studiile n-au nicio legătură. Orice absolvent de liceu industrial sau școală profesională sau nici măcar absolvent poate învăța un limbaj de programare care să-i asigure un salariu de început de 1.000 de euro și dacă lucrează și capătă experiență un an, un an și jumătate, deja poate să ajungă la 2.000 de euro pe lună. Deci, să nu mai spună vreun absolvent sau vreun tânăr că, vai, nu-și găsește de muncă. Să pună mâna să învețe, că e o nimica toată. Își cumpără o carte cu 100 de lei și învață. Calculator are toată lumea acasă sau, dacă nu, se duce la bibliotecă, unde există internet”, mai spune George Butunoiu.

Valoarea programatorului crește de la lună la lună

Diferența la salarizare între un programator și altul o face știința unor limbaje de programare în plus sau mai complexe. „Dacă nu ești leneș și înveți programare timp de 6 luni, poți să ajungi să ai un salariu de aproape 1.000 de euro, după care, odată ajuns într-un astfel de job, înveți într-un ritm accelerat de la ceilalți din echipă și îți crește valoarea cu 10% de la lună la lună. Ceea ce nu se întâmplă în niciun alt job. Deci, dacă nu o fac, este doar din indolență și din lene. Să nu-mi spună cineva că nu poate trăi în România că nu câștigă suficient. Că nu e adevărat”, subliniază specialistul HR.

Competiția este deschisă atât pentru tineri, cât și pentru cei mai puțin tineri. „Pentru cineva care are o educație tehnică, care a fost, să spunem, inginer, a avut un job, dar s-a desființat întreprinderea, are 50 de ani și nu-și mai găsește de lucru în meseria lui, este și mai ușor să învețe programare. Pentru că are, totuși, niște reflexe tehnice pe care nu le au tinerii. Unul dintre programatorii cu care lucrez eu a terminat Litere. Și a văzut că nu câștigă bine, se tot chinuia prin publicitate și a învățat în câteva luni, s-a apucat de lucru și acum are 4.200 de euro pe lună. Are 3.000 de euro de la un job și încă 1.200 de la alt job. Și e mediu”, adaugă Butunoiu.

Cât privește programul de lucru al unui programator, acesta se întinde pe 8 ore pe zi, dar nu neapărat legate. „Dar, cumulat, înseamnă 8 ore. Ceea ce nu e atât de surmenant”, conchide expertul în recrutare.