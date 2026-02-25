Video Inimi reunite: Un bărbat și-a cerut iubita din tinerețe de soție, după 45 de ani de despărțire. Imaginile de la Aeroportul Chișinău au devenit virale

După patru decenii și jumătate de despărțire, dragostea a triumfat. Un bărbat și-a cerut iubita din tinerețe în căsătorie pe Aeroportul Chișinău, gestul emoționant fiind surprins de călători și distribuit rapid pe rețelele sociale.

Povestea lor a început cu zeci de ani în urmă, însă destinul i-a despărțit chiar în ajunul nunții. Potrivit fiicei cuplului, părinții lor nu s-au înțeles, iar fiecare și-a continuat viața separat, întemeindu-și familii care, din nefericire, nu au adus fericirea așteptată.

„Părinții mei s-au reîntâlnit după 45 de ani. Vom organiza ceremonia de înscriere în luna august. Eu vă mulțumesc tuturor pentru aceste mesaje frumoase. Și-au dus dorul o viață întreagă, dar astăzi sunt liberi să se iubească”, a scris fiica lor, în mediul online.

Reîntâlnirea surpriză a fost organizată de nepoatele celor doi. Pe Aeroportul Otopeni, bărbatul a îngenuncheat în fața femeii pe care a iubit-o încă din tinerețe, oferindu-i inelul de logodnă, potrivit unimedia.

Ceilalți călători s-au oprit pentru a privi momentul. Femeia a spus „da”, iar acum cei doi se pregătesc să își oficializeze dragostea prin căsătorie.

Imaginile cu cererea în căsătorie au devenit virale și au stârnit o avalanșă de reacții emoționante.

„Dragostea nu are vârstă!”, a scris un internaut.

„Mi-au dat lacrimile din primele secunde”, a spus altcineva.

„Viața bate filmul”, a comentat alt internaut.

„Arătați tineretului iubirea adevărată”, a spus altcineva.



