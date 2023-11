Un tânăr român din America, care a fost adoptat când era copil, își caută familia biologică: „Aș dori tare mult să văd cum arată mama mea”

Un tânăr, care a fost născut în România, dar adoptat de o familie din Statele Unite ale Americii, vrea să-și întâlnească familia biologică.

Apelul emoționant al tânărului de 32 de ani a fost publicat pe pagina de socializare The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României, în speranța că cineva îl va ajuta să-și reîntâlnească mama.

Numele bărbatului este Romeo Latcu și s-a născut pe 21 martie 1991, în Arad. Acesta speră să-și găsească mama, numele ei este Elena Latcu. De asemenea, ar vrea să știe dacă mai are frați sau surori.

Deși deține o fotografie cu mama sa, tânărul alege să-i respecte dreptul la viață privată și să nu o facă publică. Însă, dorința lui este să vadă cum arată mama sa biologică în prezent.

„Salutări din USA! Numele meu la naștere a fost ROMEO LATCU, sunt născut în 21 martie 1991 la ARAD. Numele mamei biologice a fost LATCU ELENA în momentul nașterii. Am o poza cu mama mea de la adopție, dar nu o public, deoarece nu am acordul ei. Aș dori tare mult să văd cum arată acum și dacă mai am frați sau surori. Vă rog mult să îmi DISTRIBUIȚI anunțul cât mai mult în speranța că îmi voi putea cunoaște familia. Dacă aveți informații vă rog să scrieți în privat paginii. VĂ MULȚUMESC foarte mult!!”, scrie Romeo Latcu pe pagina de socializare.

Romeo speră să-și înțeleagă mai bine trecutul și originile, odată cu regăsirea familiei biologice, scrie publicația Jurnal de Emigrant.

Postarea a strâns peste o sută de comentarii, iar mulți utilizatori ai rețelei de socializare au sărit în ajutorul tânărului. De altfel, anunțul tânărului din SUA a strâns sute de aprecieri, dar și de distribuiri. Membrii comunității online încearcă să dea de urma familiei biologice a lui Romeo Latcu, iar un utilizator a spus că ar fi fratele acestuia.