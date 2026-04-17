Realitatea Plus, acuzată de Europa FM că a difuzat integral interviul cu Nicușor Dan: „E ilegal!”

Radio Europa FM a acuzat Realitatea Plus că i-a preluat ilegal şi aproape integral interviul pe care preşedintele Nicuşor Dan l-a acordat jurnalistului Sebastian Zachmann la postul de radio.

Postul de radio a postat şi un anunţ scris cu litere mari pe pagina sa de Facebook.

„Această emisiune este preluată ilegal de Realitatea Plus. Europa FM nu şi-a dat acordul pentru preluarea live a emisiunii Piaţa Victoriei din 16 aprilie de la ora 18.20”, a fost mesajul postat de Europa FM joi seara la ora 19.00, când interviul era încă în desfăşurare.

Nici măcar acest mesaj nu a oprit postul Realitatea să difuzeze interviul pentru încă aproape 20 de minute.

Practic, interviul a fost difuzat aproape integral, cu menţiunea că Realitatea Plus a avut şi două pauze publicitare.

Preşedintele a fost invitat la emisiunea Piaţa Victoriei, moderată de jurnalistul Sebastian Zachmann, de la ora 18.20 şi până la 19.20.

Realitatea Plus a difuzat la rândul ei interviul de la 18.20 şi până la ora 19.19 minute.

În urmă cu două săptămâni, CNA a decis recent să retragă licența postului Realitatea Plus pentru neplata amenzilor din 2024. Curtea de Apel a decis într-un timp record să suspende decizia CNA, dar instituția a atacat-o cu recurs.