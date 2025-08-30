Incendiul din Amara a fost stins. Erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului de forare

Incediul din localitatea ialomiţeană Amara a fost stins în cursul nopţii şi erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului de forare.

Sâmbătă, 30 august, pompierii au anunţat că au reuşit, în cursul nopţii, să stingă un incendiu masiv care a izbucnit vineri seară în localitatea Amara, Ialomiţa, după ce o pungă subterană de gaze a fost atinsă accidental în timp ce o echipă de muncitori lucra la forarea unui puţ pentru amenajarea unei fântâni.

„Erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului. În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul CBRN, nu au fost identificate substanţe toxice care ar putea pune în pericol atat forţele de intervenţie, cât si populaţia”, a transmis ISU Ialomiţa printr-un comunicat.

Cu toate acestea, pompierii rămân în continuare în dispozitiv, pentru supravegherea zonei, potrivit aceleiaşi surse.

Declaraţia vine în contextul în care, vineri seară, în localitatea ialomiţeană Amara s-a produs un incendiu puternic după ce în timpul unor lucrări de forare pentru amenajarea unui puţ a fost atinsă o pungă de gaze formată în subteran, incident în urma căruia au fost evacuate 270 de persoane. Autorităţile aunuţat atunci că nu se poate opri gazul şi că acesta trebuie sălas să ardă până la epuizare.

Din fericire, pentru că este o zonă mai izolată, nu au fost victime. Oameni din localităţi învecinate au postat vineri seara imagini şi comentarii despre incident, afirmând că flăcările uriaşe se vedeau de la zeci de kilometri distanţă.

De asemenea, încă de vineri seară echipajele CBRN au efectuat măsurători, iar valorile indicate de aparatele de detecție şi monitorizare erau în limitele normale.