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Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990: „Statul trebuie să fie întotdeauna de partea cetățeanului”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj la împlinirea a 36 de ani de la cea mai sângeroasă Mineriadă din istoria României, care a avut loc în perioada 13-15 iunie 1990.

Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 FOTO presidency.ro
Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 FOTO presidency.ro

„În urmă cu 36 de ani, România a trăit unul dintre cele mai dureroase momente ale începutului său democratic. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a însemnat violență împotriva propriilor cetățeni. Oameni care își exercitau dreptul la opinie și la protest au fost bătuți, umiliți, arestați ilegal și reduși la tăcere prin forță. Au existat morți, răniți și traume care au rămas deschise până astăzi”, a transmis Ilie Bolojan într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat faptul că democrația „nu înseamnă doar alegeri, ci și respect pentru libertatea de exprimare, pentru drepturile fundamentale și pentru demnitatea fiecărui cetățean” și a adăugat că, la 36 de ani de la acele evenimente, „avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor și să transmitem generațiilor tinere că statul trebuie să fie întotdeauna de partea cetățeanului, niciodată împotriva lui”.

„Adevărul, justiția și asumarea trecutului înseamnă respect față de cei care au suferit și consolidarea unei democrații în care asemenea abuzuri să nu mai fie posibile niciodată. Astăzi ne înclinăm în fața victimelor Mineriadei. Într-o Românie democratică, violența și represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii”, a conchis Ilie Bolojan.

Cea mai sângeroasă mineriadă din istoria postdecembristă

În dimineaţa zilei de 13 iunie, Poliţia a intervenit în forţă în Piaţa Universităţii, împrăştiindu-i pe manifestanţi şi făcând arestări. Poliţiştilor li s-au alăturat, mai târziu, grupuri de muncitori solidari cu autorităţile statului. Manifestanţii, în mare parte studenţi, au ridicat baricade, reuşind să spargă barajele forţelor de ordine şi să ocupe Televiziunea, instituţie acuzată de deformarea gravă a adevărului şi de dezinformare,

Zilele de 14 şi 15 iunie au fost marcate de venirea minerilor din Valea Jiului în Bucureşti, pe care preşedintele Ion Iliescu i-a îndemnat să ocupe şi să cureţe Piaţa Univesităţii. Manifestanţii au fost bătuţi de către mineri, fiind devastate Universitatea, Institutul de Arhitectură, sediile unor ziare şi reviste independente şi a unor partide politice de opoziţie (PNL, PNŢCD).

FOTO AFP / Andrei Iliescu
FOTO AFP / Andrei Iliescu

De asemenea, forţele de ordine au recurs la arestări, în timp ce opinia publică internaţională şi lideri din întreaga lume au cerut conducerii de la Bucureşti să pună capăt represiunii din Piaţă. Înainte de plecarea minerilor din Bucureşti, Ion Iliescu le-a mulţumit acestora pentru restabilirea ordinii în Capitală.

La 15 iunie 1990, Comitetul Militar Superior al Ministerului Apărării Naţionale a cerut desfiinţarea Comitetului de Acţiune pentru Democratizarea Armatei (CADA), invocând faptul că a făcut jocul unor forţe politice care urmăresc destabilizarea vieţii social-politice. Şedinţa de guvern din 16 iunie 1990, în care a fost examinată derularea evenimentelor violente din 13-15 iunie, s-a finalizat cu difuzarea unui comunicat de presă în care se vorbeşte despre „scenariul destabilizării de stat”, o situaţie limită în care preşedintele ales şi guvernul au cerut intervenţia armată şi sprijinul populaţiei.

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