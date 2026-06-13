Președintele Nicușor Dan a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul din Piața Universității dedicat memoriei victimelor Mineriadei din 13 - 15 Iunie 1990.

Sursa: Facebook / Ceausescu Marian

Șeful statului a semnat, miercuri, decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 şi a Represiunii Antidemocratice.

Cu ocazia acestei zile naţionale, autorităţile şi instituţiile publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, mass-media şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative şi comemorative dedicate memoriei victimelor şi promovării valorilor democratice, scrie Agerpres.

La 13 iunie 1990 a început cea mai violentă mineriadă din România postdecembristă, când protestele pașnice din Piața Universității au fost reprimate brutal. Forțele de ordine au intervenit în forță, arestând sute de persoane, devastând sediile unor organizații și redacții independente.

În zilele următoare, au fost aduși mii de mineri din Valea Jiului în Capitală, sub pretextul restabilirii ordinii. Mineriada din iunie 1990 a fost cea mai sângeroasă dintre cele trei desfășurate în acel an, soldându-se cu morți, răniți și o gravă deteriorare a imaginii internaționale a României în contextul post-comunist.

În urmă cu un an, șeful statului sublinia că justiția are datoria de a face lumină în dosarul Mineriadei.

„Nici până astăzi, după 35 de ani, Justiţia nu a pronunţat o hotărâre definitivă în dosarul Mineriadei. Lipseşte un verdict care ar închide atâtea traume şi suferinţe. Justiţia are datoria de a face lumină nu doar pentru a identifica şi sancţiona vinovaţii, ci şi ca un gest obligatoriu de respect faţă de dreptul societăţii româneşti de a cunoaşte adevărul. Nu-i vom uita niciodată pe cei care au avut curajul să lupte pentru democraţie şi libertate, pe toţi cei care au pus aceste idealuri mai presus de propriile vieţi”, a scris şeful statului, la vremea respectivă, pe Facebook.

În luna aprilie anul acesta, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunța declasificarea a peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de după 1989: „Declasificăm peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de tranziție din arhivele MAE. Alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai, corespondența cu URSS - toate acestea ies din sertarele in care au stat peste 30 de ani și vor fi publice”.

Ulterior, la sfârșitul lunii mai, Guvernul României a adoptat, la propunerea MAE, o hotărâre de Guvern privind declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990 – 31 decembrie 1992.

Printre titlurile de dosare, păstrând ortografia originală a vremii, se numără: „Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989"; „Reunificarea Germaniei (1990)"; „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai"; „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS", a arătat MAE.