Trei polițiști rutieri din Botoșani, cercetați după ce ar fi trecut cu vederea infracţiunile şi contravenţiile comise de mai mulți șoferi

Trei polițiști rutieri din Ştefăneşti, judeţul Botoşani, sunt cercetaţi pentru mai multe infracţiuni, fiind suspectaţi că nu ar fi încheiat acte de constatare a unor infracţiuni şi contravenţii săvârşite de mai mulţi şoferi.

„La data de 09.10.2025, ofiţerii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Botoşani, la delegarea şi sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară la domiciliul unui agent de poliţie din cadrul IPJ Botoşani - Poliţia Oraşului Ştefăneşti - Formaţiunea Rutieră şi trei mandate de aducere a unor suspecţi, poliţişti în cadrul aceluiaşi inspectorat”, a transmis, vineri, DGA, într-un comunicat de presă.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie-septembrie 2025, în calitate de polițiști rutieri, nu ar fi încheiat acte de constatare a unor infracţiuni şi contravenţii săvârşite de mai mulţi şoferi.

De asemenea, unul dintre agenți se ocupa cu administrarea unei societăți comerciale, în ceea ce privește întocmirea și semnarea documentelor, negocierea contractelor, întreținerea bunurilor din patrimoniul întreprinderii, aprovizionarea, precum și transportul mărfurilor din obiectul de activitate al întreprinderii, utilizând personal autocamioanele din patrimoniul acesteia, în scopul obținerii de profit.

„În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea, în orice mod, direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, omisiunea sesizării, favorizarea făptuitorului, fals intelectual, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, adaugă DGA.

Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și a instituit măsura controlului judiciar cu privire la unul dintre agenții de poliție în cauză.