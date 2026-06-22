Călătorie cu peripeții în trenul care ducea români în Bulgaria și Turcia. Locomotiva a luat foc

Un incendiu la locomotiva care tracta Trenul România a izbucnit duminică după amiază, cauză din care cursa internațională sezonieră a CFR Călători a înregistrat o întârziere de aproape patru ore.

Garnitura operatorului feroviar de stat (IRN 461) a parcurs cei 115 km dintre București Nord și Giurgiu Nord, la frontiera cu Bulgaria, în șase ore.

Trenul România a plecat din Gara de Nord din București la ora 10:46, având ca destinații Varna, Sofia și Istanbul (trenul detașează vagoane pe parcurs, pe teritoriul Bulgariei). Cum linia directă București-Giurgiu este închisă pentru modernizare, trenul circulă pe la Videle, pe o distanță de 115 km. La Giurgiu Nord, garnitura ar fi trebuit să ajungă la ora 13:08, conform livretului.

Incendiu la locomotiva trenului în stația CF Videle

”Încă de la stația Grădinari, locomotiva GM 1385 a dat semne de defectare, iar la Videle, chiar în stație, a luat foc. În ajutor a fost trimisă locomotiva GM 847 de la Depoul București Călători, iar toată această operațiune a cauzat o întârziere de 215 de minute, conform datelor publice ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA. În final, la frontiera cu Bulgaria, trenul a ajuns cu o întârziere de 227 de minute. Cum, conform livretului, Trenul România, are trasată o durată a călătoriei de 2 ore și 22 de minute până la Giurgiu Nord, adunând cu întârzierea rezultă că distanța până la graniță a fost parcursă în șase ore”, scrie Club Feroviar.

Nu se știe când vor ajunge vagoanele la destinațiile finale, având în vedere faptul că ele sunt atașate la trenuri bulgărești. Aceste trenuri nu așteaptă patru ore pentru a prelua vagonul românesc spre Varna, cel bulgăresc spre Sofia sau cel turcesc (cușetă) spre Istanbul.

Cum locomotiva GM a luat foc la Videle, instalația de climatizare nu a funcționat nici în vagonul românesc (singurul care are această facilitate). Pe temperaturi de peste 30 de grade nici nu vrem să ne închipuim prin ce au trecut pasagerii după ce s-a produs acest incendiu la locomotiva care tracta garnitura.