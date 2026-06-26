search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

CFR avertizează că sunt posibile întârzieri ale trenurilor din cauza caniculei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

 Temperaturile extreme anunţate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru următoarele zile pot afecta desfăşurarea circulaţiei feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare - CFR SA - va aplica restricţii de viteză, informează vineri CFR Călători.

Călători în gară
Tren călători FOTO: Adevărul

"În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă şi disconfort termic accentuat emise astăzi, 26 iunie 2026, de Administraţia Naţională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfăşurarea circulaţiei feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricţiile de viteză impuse pe reţeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii şi al desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători", se arată într-un comunicat al companiei.

CFR Călători precizează că foloseşte întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalaţii de climatizare şi dă asigurări că depune toate eforturile pentru menţinerea acestora în stare optimă de funcţionare.

Potrivit sursei citate, înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice şi funcţionale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanţă, precum: înlocuirea filtrelor de aer; curăţarea componentelor instalaţiilor de climatizare cu jet de apă şi aer sub presiune; verificarea presiunii agentului frigorific;

însoţirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane, pe rutele şi în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate; intervenţii operative în staţiile unde există personal tehnic specializat.

"La temperaturi exterioare care depăşesc 35 grade la umbră - echivalentul unor valori de aproximativ 50 - 80 grade C în zonele expuse direct radiaţiei solare, în proximitatea trenurilor - instalaţiile de climatizare pot funcţiona cu eficienţă redusă sau pot trece automat în regim de ventilaţie pentru protejarea echipamentelor împotriva avariilor. Aceste situaţii sunt generate de condiţii meteorologice extreme care pot depăşi limitele constructive de funcţionare ale instalaţiilor", explică reprezentanţii transportatorului feroviar de călători.

Pentru desfăşurarea călătoriei în condiţii cât mai bune, CFR Călători recomandă pasagerilor: să se hidrateze corespunzător şi să aibă permanent la îndemână apă; să deţină medicaţia necesară, în cazul unor afecţiuni medicale; să anunţe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistenţă.

În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Pentru evitarea aglomeraţiei şi alegerea celor mai convenabile variante de călătorie, reprezentanţii companiei recomandă, de asemenea: planificarea din timp a deplasărilor; utilizarea tuturor trenurilor disponibile în graficul de circulaţie; achiziţionarea biletelor cu anticipaţie, acestea putând fi cumpărate cu până la 30 de zile înainte de efectuarea călătoriei.

Biletele pot fi achiziţionate prin următoarele canale: online, pe site-ul www.cfrcalatori.ro; prin aplicaţia mobilă "CFR Călători bilete online", disponibilă în Google Play, App Store şi Huawei AppGallery; de la automatele de vânzare din principalele gări; de la casele de bilete şi agenţiile de voiaj CFR Călători.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
digi24.ro
image
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gheorghe Ștefan “Pinalty”, în exclusivitate pentru Gândul: “am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”. Ce dezvăluie Elena Udrea, președintele PMP, la momentul candidaturii lui Siegfried Mureșan la europarlamentare, despre banii de campanie. Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Scandal uriaș la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj. Sportivii ruși se retrag din competiție din cauza lui Emil Boc. Update
fanatik.ro
image
Continuă debandada politică: coaliția PNL-USR-UDMR îl propune premier pe Siegfried Mureșan. Calcule, culise și opțiunile lui Nicușor Dan
libertatea.ro
image
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
digisport.ro
image
Idei de cadouri de Sf. Petru și Pavel, cu reduceri de până la 40% la Lidl
click.ro
image
Țara care renunță la ora de vară. Decizia a fost luată după mai multe petiții ale cetățenilor, una dintre ele a ajuns virală
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cine este italianul din Corbeanca, lăsat fără 2 mil.€ de fosta iubită. Tânăra a vrut să se răzbune
observatornews.ro
image
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
cancan.ro
image
2 schimbări la pensie. Crește vârsta de pensionare și stagiul de cotizare la femei. Cum le afectează?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Ce avere neaşteptată are Siegfried Mureșan. Este rivalul lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
playtech.ro
image
Program SuperLiga 2026-2027.Când se joacă FCSB – Dinamo, U Craiova – FCSB, Rapid – FCSB și toate meciurile din Liga 1
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
digisport.ro
image
Unde poți fugi de căldura sufocantă în acest weekend? Cele mai bune locuri din București și împrejurimi pentru o zi de relaxare cu cei mici
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila Andreei Mantea. Este decorată cu mult bun gust. În dormitor, vedeta are tapet decorativ și un pat cu baldachin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Gigi Becali s-a făcut diriginte de șantier. Fostul arbitru Alexandru Tudor a pus umărul la treabă
mediaflux.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru ca să apară în serialul-documentar „Cămătarii”: „Am filmat aproape 100 de zile”
click.ro
image
Lidia Buble, imagini spectaculoase din vacanță în Grecia. Apariția seducătoare care a atras atenția fanilor: „Rar mi-a dat să văd așa ceva…”
click.ro
image
Fiica cea mare a Anamariei Prodan a făcut senzație în costum de baie. Rebecca a fugit în vacanță cu iubitul ei
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
image
Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru ca să apară în serialul-documentar „Cămătarii”: „Am filmat aproape 100 de zile”

OK! Magazine

image
11 secrete neprețuite de frumusețe la care Audrey Hepburn n-a renunțat niciodată. A fost una dintre cele mai atrăgătoare actrițe ale tuturor timpurilor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme