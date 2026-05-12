search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Guvernul transmite că nu există o evidență clară a numărului real de angajați la stat. „Această lipsă de coerență afectează capacitatea de analiză”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Statul român nu are o evidență clară a numărului real de angajați din sectorul public, arată o analiză realizată Guvern săptămâna trecută. Instituțiile folosesc sisteme diferite de raportare, iar diferențele dintre cifre indică suprapuneri, posturi vacante numeroase și mii de angajați cu mai multe contracte simultan.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„Pentru realizarea radiografiei asupra aparatului administrativ central și local, a fost analizat registrul instituțiilor publice active din România pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor. Acesta cuprinde 13.931 de instituții aflate în subordinea statului și a fost împărțit în funcție de nivelul de subordonare:

Central - instituții precum ministere, agenții, autorități, consilii naționale sau alte entități publice centrale;

Deconcentrate - structuri teritoriale ale ministerelor sau ale altor instituții centrale (ex. Agenții județene pentru ocuparea forței de muncă, inspectorate școlare, direcții de sănătate publică etc.);

Local - aparate de specialitate ale autorităților publice locale, instituții publice de interes local, inclusiv unități sanitare descentralizate”, se arată în raportul publicat de Guvern.

Guvernul subliniază că instituțiile au fost clasificate pe nouă domenii de activitate, după cum urmează:

  • Apărare, ordine publică și siguranță națională - ex.: Inspectorate de Poliție, Parchete, Tribunale, Unități Militare, Penitenciare și altele;
  • Asistență socială - ex.: Agenții de Ocupare a Forței de Muncă, Cămine pentru vârstnici, Centre de Abilitare, Case de Pensii, Unități de Asistență Medico-Socială etc.;
  • Cultură - ex.: Biblioteci, Cămine Culturale, Case de Cultură, Muzee, Cluburi/Centre Sportive, Opere, Teatre etc.;
  • Învățământ - ex.: Grădinițe, Școli, Licee, Colegii, Universități etc.;
  • Servicii dezvoltare publică - ex.: ex.: Servicii de Apă și Canalizare, Servicii de Salvamont și altele;
  • Protecția mediului - ex.: Agenții pentru Protecția Mediului, Servicii de Salubrizare și altele;
  • Sănătate - ex.: Case de Asigurări de Sănătate, Centre de Transfuzii, Direcții de Sănătate Publică, Servicii de Ambulanță, Spitale și altele;
  • Servicii publice generale - ministere, instituții publice centrale, servicii publice deconcentrate, instituții ale Prefectului, Primării, Consilii Județene, unele instituții publice de interes local;
  • Alte entități.

Analiza nu include asociațiile și fundațiile care au instituții publice drept membri, deoarece nu există o evidență centralizată a acestora.

Pentru evaluarea dimensiunii aparatului public au fost folosite date de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii (prin Inspectoratului Teritorial de Muncă - ITM) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), care acoperă posturile din sistemul public, angajații cu contracte de muncă și funcționarii publici.

Ce arată datele oferite de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a transmis numărul posturilor din cadrul tuturor instituțiilor publice, la sfârșitul lunii aprilie 2025, după cum urmează:

  • Posturi aprobate - 1.511.900
  • Posturi ocupate - 1.287.381
  • Posturi vacante - 224.519
  • Posturi remunerate - 1.255.381
  • Posturi ocupate de persoane care cumulează salariu + pensie - 14.522

Guvernul subliniază că diferențele dintre posturile ocupate și cele remunerate pot fi explicate prin concedii medicale, suspendări contractuale sau alte situații prevăzute de Codul Muncii.

Datele Ministerului Finanțelor includ toate formele de angajare din instituțiile publice, însă lipsa unei evidențe detaliate face imposibilă stabilirea exactă a numărului de angajați.

Ministerul Finanțelor a transmis și situația persoanelor asigurate din instituțiile publice și companiile de stat, care include toate tipurile de contracte. Astfel, au fost identificate 1.182.190 de raporturi contractuale, însă după eliminarea dublurilor rezultă 1.102.010 salariați unici.

Instituția precizează că datele sunt raportate de aproximativ 14.000 de entități și pot exista erori sau neconcordanțe în raportare.

Ce arată datele Inspectoratului Teritorial de Muncă

Executivul precizează că ITM ține evidența tuturor salariaților cu contract individual de muncă prin Registru General de Evidență al Salariaților (REVISAL).

Așadar, se regăsesc 1.182.670 contracte individuale de muncă în instituții și 948.848 salariați cu contract individual de muncă la sfârșitul lunii aprilie 2025 pe coduri COR (clasificarea ocupațiilor din România).

Guvernul a publicat prima „radiografie” a administrației publice din România. Concluziile raportului

Guvernul explică că diferența semnificativă dintre numărul contractelor de muncă și numărul salariaților cu contract individual de muncă a ridicat semne de întrebare asupra numărului de salariați cu mai multe contracte de muncă, astfel s-a solicitat clarificarea în acest sens.

A reieșit că 199.125 persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar, dintre acestea:

  • 160.515 au cel puțin unul dintre contracte cu normă parțială (din asta reiese că restul de 38.610 salariați au cel puțin două contracte cu normă întreagă);
  • 39.002 au un contract cu normă întreagă la entități private (care nu sunt instituții sau companii de stat);
  • 55.952 au un contract cu normă parțială la entități private (care nu sunt instituții sau companii de stat).

Din cele de mai sus reiese că un număr de 104.171 salariați au ambele / toate contractele de muncă în cadrul unor instituții sau companii de stat.

Guvernul precizează că datele din REVISAL sunt introduse de angajatori și pot conține erori cauzate de lipsa actualizării informațiilor. Analiza arată însă un număr ridicat de angajați cu mai multe contracte de muncă, inclusiv cu normă întreagă, ceea ce ridică semne de întrebare.

Totodată, evidența nu include alte forme de angajare, precum contractele de mandat, funcționarii publici sau demnitarii, acestea fiind monitorizate separat. Instituțiile din domeniul apărării și siguranței naționale nu au fost incluse în analiză.

Ce arată datele furnizate de ANFP

ANFP a transmis baza de date a Funcționarilor Publici la sfârșitul lunii aprilie care cuprinde:

  • Posturi ocupate: 130.455;
  • Posturi temporar ocupate: 4.535;
  • Posturi vacante: 34.502;
  • Posturi temporar vacante: 7.591.

Guvernul subliniază că, bazat pe datele oferite, se poate estima că posturile ocupate ale funcționarilor publici reprezintă aproximativ 11% din numărul mediu al posturilor remunerate din instituțiile publice.

De asemenea, ANFP monitorizează posturile pe categorii de execuție / conducere, astfel pentru aceste posturi s-a putut realiza o diferențiere, reprezentată în graficele de mai jos.

Neconcordanțele sesizate

Datele privind angajații din sectorul public diferă de la o instituție la alta, deoarece unele evidențe se referă la persoane, iar altele la posturi, arată Executivul.

De asemenea, instituția adaugă că lipsa unei baze de date unitare și a unei corelări clare între posturi și angajați face ca cifrele să fie orientative și să nu reflecte exact realitatea. Analiza concluzionează că este necesară o evidență standardizată și centralizată a personalului din instituțiile publice și companiile de stat.

Raportul Guvernului: Ritmul de contractare a fondurilor din PNRR este „lent şi neuniform”

Guvernul mai arată că în instituțiile publice există mai multe forme de angajare, evidențiate separat de diferite instituții. Angajații cu contracte de muncă sunt monitorizați prin REVISAL, funcționarii publici de ANFP, iar polițiștii, militarii și magistrații sunt gestionați de instituțiile din care fac parte.

Raportul precizează că anumite categorii, precum persoanele cu contracte de mandat sau demnitarii, nu sunt evidențiate centralizat, ceea ce face dificilă stabilirea numărului exact al angajaților din sistemul public.

„La un volum atât de mare de personal, este firesc să existe diferențe între datele transmise, inclusiv de la o lună la alta. Totuși, diferențele sunt semnificative și ridică probleme de consistență între surse:

  • Datele privind funcționarii publici reflectă doar o parte din personalul bugetar;
  • Datele din REVISAL surprind doar angajații cu CIM – fără a include funcționarii publici, sectorul special, demnitarii sau persoanele cu contracte de mandat;
  • Numărul de persoane asigurate este teoretic cel mai complet, incluzând toate formele contractuale, însă neavând o situație nominală se pot suprapune anumite date;
  • Numărul de posturi remunerate se bazează pe plăți efective, dar nu reflectă posturile ocupate în mod real sau numărul salariaților unici.

Nu există, în prezent, o sursă unică, clară și integrată care să ofere o imagine completă asupra numărului real de persoane angajate în instituțiile publice. Această lipsă de coerență afectează capacitatea de analiză și luare a deciziilor privind dimensionarea aparatului administrativ.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Concertul Metallica din Bucureşti. Tot ce trebuie să știi despre transportul în comun spre și de la Arena Națională
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
gandul.ro
image
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
mediafax.ro
image
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
fanatik.ro
image
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Premiu uriaș: câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe Ostapenko la Roma
digisport.ro
image
De neoprit! Sorana Cîrstea, în semifinale la Roma. Clasare WTA record
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Ţara preferată de români pentru vacanţe pune taxă de „zgârcenie”. Cât plăteşti în plus dacă vrei să împarţi o porţie de mâncare la restaurant
playtech.ro
image
Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu
fanatik.ro
image
Secretul longevității în Grecia și Cipru. Alimentele și obiceiurile care îi ajută pe localnici să trăiască mai mult
ziare.com
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
El e Lazare, cel mai bătrân câine din lume! Are 31 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind miliardele din SAFE! Legea a ajuns la CCR!
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Kylie Jenner foto Profimedia jpg
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul