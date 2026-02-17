search
„Google, ajută-mă să nu merg la nuntă!” - Val de căutări online pentru scuze credibile, pe fondul stresului financiar

0
0
Publicat:

Invitațiile la nuntă pot fi motiv serios de stres, din cauza darului care tot crește. Drept dovadă, pe o platformă de tip forum, o tânără invitată la o nuntă care va avea loc abia în septembrie întreabă de acum cum ar putea să refuze politicos. Din răspunsuri, reiese că mulți vor face la fel anul acesta, dacă nu este vorba despre familie sau persoane apropiate. 

FOTO iStock
FOTO iStock

Cum refuzi invitația la o nuntă

„Care este un motiv bun pentru a refuza să merg la o nuntă? Am câteva anul acesta, iar la una dintre ele chiar am nevoie de o scuză bună, pentru că nu vreau să merg deloc. Este în septembrie.”, a întrebat o tânără pe platforma Reddit. 

Cei mai mulți i-au recomandat să nu mintă sau să se complice și să spună pur și simplu că nu poate ajunge.

„<<Mulțumesc pentru invitație și vă urez casă de piatră, dar din păcate nu pot participa la eveniment>>. Nu este nevoie să dau niciun motiv — de ce să mint sau să inventez explicații?”, a scris cineva. 

Altcineva a venit cu aceeași idee, dar cu un mesaj mai elaborat:

Eu am refuzat multe în viața mea și cel mai simplu este să nu dai niciun motiv. Fii excesiv de politicos, dar nu căuta să inventezi scuze, că (1) nu ai nimic de câștigat, chiar riști să conducă la discuții în plus și (2) e o invitație, nu e o somație la poliție totuși.

<<Mulțumim frumos de invitație. Din păcate, noi nu putem fi alături de voi, dar sperăm să aveți o zi minunată, așa cum vă doriți. Casă de piatră! Poate după nuntă și când reveniți din luna de miere ne putem întâlni să ciocnim un pahar.>> Repetă de câte ori e nevoie cu încredere! În plus, dacă ții la acea relație, când te vezi cu ei data următoare după nuntă, un cadou acolo nu strică, ceva pentru casă, o sticlă de ceva fancy, ceva să coste câteva sute de lei, nu bani de nuntă, dar ceva acolo". 

,,Asta ar trebui sa fie norma. E de prost gust din partea mirilor sa intrebe  <<de ce?>>", a spus alt utilizator.

,, Dacă insistă, îi zici că n‑ai bani și te lasă în pace.";

„Trebuie normalizat în societatea noastră faptul că nu ești dator să îți justifici alegerile în fața nimănui (cu foarte mici excepții, cum ar fi partenerul de viață).”;

„E ok să îți alegi liniștea fără să te explici. Oamenii care te respectă vor înțelege, iar cei care nu înțeleg oricum ar fi căutat un motiv. Ai încredere în tine și în deciziile tale.";

„Viața ta se va schimba în bine în momentul în care vei realiza că nu‑ți trebuie motiv să refuzi lucruri. Poți să zici nu și atât.”, sună alte răspunsuri. 

Cele mai folosite pretexte

Alții, în schimb, i-au dat exemple de pretexte pe care le-au folosit de-a lungul timpului:

„Din punctul meu de vedere, să spui că mai ai o nuntă și nu poți merge la două într‑un timp scurt este un motiv destul de bun.”

„Ca motive: mai ai o nuntă la o rudă care se suprapune, ai concediu programat, muncești și nu îți poți lua liber etc.

„O dată am refuzat o nuntă cu motivul că mă duc la altă nuntă. Și cealaltă nuntă am refuzat‑o cu motivul că mă duc la prima.”

Cele mai multe refuzuri, din cauza banilor

Alții au făcut haz de prețurile tot mai mari pe care le implică participarea la un astfel de eveniment.

,,Cu banii pentru nunta voastră mă duc la mare”

,,Scuze, nu vreau să dau un porcoi de bani pe un meniu."

De altfel, dincolo de glumă, sumele mari pe care le implică participarea la un astfel de eveniment sunt cel mai frecvent motiv pentru care mulți renunță să mai meargă.Cineva a explicat:

„Ideea e că în 2024 am stricat un total de aprox. 10.000 RON pe nunți / botezuri / majorate. Exagerat de mult pentru bugetul meu. Pe de o parte făceam economii, pe de altă parte trebuia să îi dau la evenimente. Anul trecut am zis gata, am mers la nunta celui mai bun prieten al meu și la un botez la care am fost puțin în dubii dacă să merg sau nu. În rest, un refuz simplu și gata"

Perspectiva mirilor

Indiferent de motivul pentru care nu veți participa, cel mai bine este să anunțați că nu veți merge, în loc să evitați răspunsul sau să spuneți contrariul.

„Eu am apreciat mult oamenii care mi‑au zis din start că nu pot veni; unii au simțit nevoia să dea o explicație, dar nu e nevoie.

Mai nasol sunt ăia care zic << Da, da!>> entuziasmați când le dai invitația și apoi se fac că plouă când vine vorba de a confirma. Am rupt prietenii pe faza asta, în special când ți‑o spun gen „<<mi‑am adus aminte că am cu copilul ceva, o să mă înțelegi tu când ai copil>> sau <<nu mă lasă mama să vin>> (fiind adult de peste 30 de ani) sau <<mi‑a zis șoareca că nu vine, așa că nu vin nici eu>> — șoareca care confirmase de mai multe ori ca apoi să îmi dea ghost"., a povestit o femeie care a fost dezamăgită de experiențele cu invitații. 

Cât costă meniul pentru nuntă în 2026

În București și orașele mari, pentru o nuntă organizată sâmbăta, prețul unui meniu variază: de la 400 de lei de persoană la peste 800, în funcție de restaurant și de cât de îmbelușgată sau sofisticată este masă. Opțiuni precum candy bar sau băuturi premium fac meniurile și mai scumpe. În restul țării, prețurile sunt ceva mai mici și pornesc, în general, de la 300 de lei pentru un invitat, dacă pachetul include și băuturi. 

Cât se dă dar în 2026

Și în 2026, darul variază în funcție de mai multe criterii. O serie de site-uri oferă chiar calculatoare care pot indica suma potrivită.

Pe un astfel de site criteriile luate în considerare sunt: 

  • Relația cu mirii
  • Venitul lunar total
  • Localitatea
  • Locația evenimentului
  • Ziua evenimentului 
  • Dacă se oferă cazare
  • Perioada evenimentului

Astfel, pentru o nuntă programată vara, în cazul unui cuplu cu un venit între 7.500 și 10.000 de lei, la un restaurant standard din București, dacă mirii sunt doar cunoștințe, darul recomandat este între 1.000 și 1.500 de lei. Dacă vorbim despre prieteni, suma crește între 1.500 și 2.000 de lei. Iar pentru prieteni apropiați sare de 2.000. 

Pe un alt site regăsim criterii precum:

  • Relația cu mirii
  • Numărul de persoane care participă
  • Locația nunții
  • Tipul locației
  • Tipul meniului
  • Costul meniului
  • Evenimente suplimentare (ex. Candy Bar, formație live, videograf).

Suma propusă pentru un cuplu care participă la o nuntă unde prețul meniului este de 500 de lei și există candybar, formație live și videograf profesionist, iar mirii sunt cunoștințe este între 1.400 și 1.750 de lei. Dacă e vorba de prieteni apropiație, între 1.650 de lei și 2.000 de lei. 

Societate

Ghid de cumpărături

