Perioadele în care nu se pot organiza nunți în 2026. Ce trebuie să știe cuplurile care își planifică marele eveniment

Ca fiecare an, și 2026 vine cu o serie de intervale în care Biserica Ortodoxă Română nu permite oficierea cununiilor religioase. Aceste restricții sunt strâns legate de tradiție, de rânduielile bisericești și de perioadele de post, iar ignorarea lor poate da peste cap planurile oricărui cuplu aflat în plin proces de organizare a nunții.

Planificarea unei nunți care presupune mult mai mult decât alegerea restaurantului sau a ținutelor, potrivit Știrilor Pro Tv.

De ce contează data aleasă pentru cununia religioasă

Pentru cei care își doresc o cununie religioasă la o biserică ortodoxă, respectarea calendarului BOR este esențială.

Căsătoria este considerată una dintre cele șapte Sfinte Taine, iar Biserica Ortodoxă acordă o atenție deosebită momentului în care aceasta este oficiată.

În perioadele de post, dedicate rugăciunii și reculegerii, slujbele de cununie sunt interzise, tocmai pentru a păstra sensul spiritual al acestor intervale. O nuntă, cu atmosfera ei festivă, nu este considerată potrivită în astfel de zile.

Zilele și perioadele în care nu se fac nunți

1. Zilele de post săptămânal

Pe tot parcursul anului, miercurea și vinerea sunt considerate zile de post. Ele amintesc de momente esențiale din viața Mântuitorului, motiv pentru care cununiile sunt, de regulă, evitate. În unele eparhii pot exista excepții, însă numai cu binecuvântarea ierarhului.

2. Posturile mari ale anului

Biserica Ortodoxă interzice cununiile în toate perioadele de post:

Postul Sfintelor Paști: 22 februarie – 12 aprilie

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pave: 8 iunie – 28 iunie

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 15 august

Postul Nașterii Domnulu: 14 noiembrie – 24 decembrie

Aceste intervale sunt dedicate pregătirii sufletești, nu celebrărilor festive.

3. Praznicele împărătești și ajunurile lor

Întâmpinarea Domnului, Înălțarea, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului sau Înălțarea Sfintei Cruci sunt considerate momente de mare importanță spirituală. În aceste zile, precum și în ajunul lor, nu se oficiază cununii religioase.

4. Perioada dintre Crăciun și Bobotează

Dat fiind că între 25 decembrie și 6 ianuarie, Biserica marchează o succesiune de sărbători majore, de la Nașterea Domnului la Botezul Domnului, atmosfera de solemnitate specifică acestor zile nu este compatibilă cu organizarea unei nunți.

5. Alte perioade cu restricții

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 – 21 februarie

Săptămâna Luminată: 13 – 19 aprilie

În aceste intervale, rânduiala bisericească nu permite oficierea Tainei Cununiei.

Verificarea calendarului, obligatorie înainte rezervări

Mulți miri află abia după ce au rezervat restaurantul, fotograful sau formația că data aleasă nu este potrivită pentru cununia religioasă. Pentru a evita astfel de situații, consultarea calendarului ortodox și discuția cu preotul paroh sunt pași esențiali.