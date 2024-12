Porcul de la țărani, prea ieftin pentru producători, prea scump pentru clienți. „Își ia două kile de carne și a venit Crăciunul”

Țăranii care au crescut, pe lângă porcul pe care îl vor sacrifica de Crăciun, încă doi-trei pentru a-i comercializa spun că se văd nevoiți să-i vândă în pierdere. Anul a fost secetos, costurile au crescut, iar cumpărătorii nu-și permit să ofere prețul corect.

Porcii crescuți în gospodăria țărănească sunt în continuare visul oricărui român care vrea ca de Crăciun să pună pe masă hrană de calitate. Din păcate, spun puținii crescători de animale rămași prin sate, cumpărătorii nu și-i mai permit, astfel că prețurile au scăzut extraordinar de mult și-i pun pe țărani în fața unei alegeri deosebit de dificile. „Sincer, decât să-i dau pe nimic, mai bine mai cumpăr o ladă frigorifică, îi tai și-i pun al congelator. Am muncit, am cumpărat bucate, nu știe nimeni cum i-am adus la 230-250 de kilograme”, spune un crescător dintr-o comună de lângă caracal. Are trei porci de vânzare, dar sunt prea mari pentru omul de rând care ar trebui să scoată din buzunar 3.500 – 4.000 lei. „Oamenii sunt de bună credință, înțeleg că nu sunt porci de crescătorie, dar n-au bani, și se duc și ia de lângă Alexandria din cei de fermă, că sunt mai ieftini”, spune crescătorul.

Un preț cu care și-ar dori să vândă cei trei porci pe care îi are pentru comercializare ar fi 15-16 lei/kg „în viu”, or oferta supermarketurilor deja se apropie de acest preț, dar pentru carcasă. „La noi kilogramul de porumb este 1 leu, mai are cineva aici și vinde, dar în alte părți e mai scump. Deocamdată n-am fost nevoit să cumpăr, am avut de anul trecut, însă dacă nu-i vând, trebuie, pentru că ce am nu va mai fi de ajuns”, mai spune crescătorul.

„La Leu, în 2024, nu s-a cules boabă de porumb”

O altă ofertă afișată pe Internet vine din Leu, o localitate de lângă Craiova. „E cel mai prost an de când creștem porci”, spune crescătorul înainte de orice. S-a pornit inițial cu un preț de 16-17 lei/kg „în viu”, iar acum deja nu mai există interes indiferent cât de mult ar fi dispuși crescătorii să lase din preț.

„Anul trecut s-a vândut și cu 20 lei/kg, dar anul ăsta, dacă au dat în supermarket în 17-18 lei, spălătura aia adusă din import, nu ne mai dă nimeni banii nouă. Orășenii iau două kile de carne și zice c-a venit Crăciunul, asta s-a întâmplat”, adaugă fermierul.

Porcii au fost crescuți cu greu și cu cheltuieli mari, mai spune interlocutorul. „Poate în alte părți s-au făcut cerealele, dar la noi, aici, la Leu, în 2024 n-am cules o boabă de porumb. Nu s-a treierat o boabă de porumb. Am mai avut din anii anteriori, acum e 1,2 lei/kg. Dacă cumperi cereale, mai bine-i dai drumu’ pe poartă afară. E dezastru, ca anul‘ ăsta n-a fost niciodată. Nu sunt cumpărători. Iar noi nu suntem crescători, avem și noi trei-patru crescuți pe lângă ai noștri și ne gândeam să facem un venit suplimentar”, mai spune vânzătorul.

„A scăzut mult procentul celor care vor porc de țarǎ”

Un alt crescător, de lângă Slatina, spune că sunt oferte și cu 12,5 lei/kg și, cu toate acestea, nu se găsesc cumpărători.

„Lucrurile sunt foarte simple. Oamenii nu mai au bani, dar nu mai au nu să cumpere un porc, nici măcar să se unească două familii pentru unul. Porc sacrificat și pregătit să-l ia, că oricum, noi, crescătorii, așa-l dăm de ani buni, nu-l mai ia nimeni viu de la noi. Dacă anul trecut spuneam că mai sunt 20% care vor porc de țară, acum cred că a scăzut mult procentul, iar în doi ani nu cred că mai întreabă nimeni”, spune fermierul.

Închiderea târgurilor, consideră mulți dintre crescători, este unul dintre motivele care au dus la o așa lipsă de interes. „Dacă ne permiteau să mergem cu animale în târg, oamenii mai veneau, îi mai vedeau, se gândeau să strângă bani să cumpere de Crăciun. Așa, se duc și-și ia de la supermarket cât își permit și asta e tot. Sunt atât de săraci că nu-i mai interesează calitatea, că toți spun că ar vrea de la țară, dar...”, adaugă un alt fermier.

Într-o localitate de lângă Sibiu un vânzător spune că mai are doar cinci porci din cei 14 pe care i-a avut la vânzare. „Am scris 12 lei/kg, dar nu mai am din cei cu 12 lei, am cu 14 lei/kg. Prețul e mai mic decât anul trecut, deși costurile sunt mult mai mari. Dar suntem nevoiți să lăsăm. Vedem, poate reușim până la Crăciun”, spune, la fel de dezamăgit, fermierul.

„Dacă în primăvară l-ai luat cu 200 de euro, cum să-l vinzi acum cu 350, spuneți dumneavoastră?! Porcul ăsta doar atât a consumat într-un an? 150 de euro? Când cerealele au preț dublu? Și nimeni nu mai pune munca, pentru că noi ne-am învățat să nu ne prețuim munca”, rezumă, cu supărare, unul dintre fermierii cu care am stat de vorbă.